Bryan González se suma a las bajas de Chivas ante Querétaro

El ‘Cotorro’ será baja de Chivas ante Querétaro por molestias musculares. Se suma a otras ausencias que complican el plantel de Gabriel Milito en la jornada 10

Milito deberá buscar un sustituto para el lateral | Imago7

Chivas tendrá que hacer frente a una nueva ausencia para su partido de la jornada 10 del Apertura 2026. Bryan González no logró dejar atrás las molestias musculares que presentó después del Clásico ante América y quedó descartado para el encuentro de este sábado frente a Querétaro.

El ‘Cotorro’ apenas había conseguido regresar a las canchas después de superar un desgarre, por lo que comenzaba nuevamente a sumar minutos con el conjunto rojiblanco. Sin embargo, una nueva lesión muscular frenó su actividad y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito decidió no correr riesgos con el defensor. La recuperación de González apunta a un periodo cercano a las dos semanas, por lo que su ausencia ante los Gallos sería únicamente preventiva mientras completa su proceso de recuperación.

Con esta baja, el Guadalajara llega al compromiso con un número importante de jugadores fuera de circulación. Roberto Alvarado y Raúl Rangel no estarán debido a sus convocatorias con la Selección Mexicana, mientras que Miguel Gómez, José Castillo y Miguel Tapias también permanecen fuera por problemas físicos.

Hugo Camberos aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar de González en la defensa. Ahora, el otro dilema para Milito estará en encontrar al sustituto de Roberto Alvarado, una posición para la que cuenta con distintas posibilidades.

Efraín Álvarez podría recibir la oportunidad, aunque el entrenador también tiene sobre la mesa la posibilidad de modificar su esquema ofensivo y colocar juntos a Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, mientras que Santiago Sandoval se mantiene como otra opción. En la portería, Óscar Whalley será nuevamente el encargado de ocupar el sitio que dejó Raúl Rangel.

Una vez terminado el encuentro frente a Querétaro, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo viajarán a Nueva Jersey para incorporarse a la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas?

El próximo partido de Chivas será este sábado 26 de septiembre de 2026, cuando reciba a Querétaro en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para iniciar a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime Video.

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El Guadalajara llegará al compromiso ubicado en la parte alta de la clasificación con 18 puntos, mientras que los Gallos Blancos buscarán sumar para acercarse a los primeros lugares del torneo. El duelo también estará marcado por las ausencias que tendrá el conjunto dirigido por Gabriel Milito, debido a convocatorias con la Selección Mexicana y lesiones.