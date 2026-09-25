Malas noticias en Independiente Medellín: confirmada la lesión de Juan Fernando Quintero

Independiente Medellín confirma lesión de Juan Fernando Quintero, la figura más relevante del plantel de Amaranto Perea.

Juan Fernando Quintero dando explicaciones a sus compañeros | Vizzor Image

Uno de los refuerzos del Independiente Medellín para este semestre fue el de Juan Fernando Quintero, quien regresó al ‘Poderoso de la Montaña’ tras su paso por River Plate. El creativo es la figura más importante en la actual plantilla, esto principalmente por su trayectoria internacional.

De a poco Amaranto Perea fue soltando al jugador y con el pasar de los partidos empezó a sumar cada vez más minutos. Inclusive ya anotó gol hace poco y aunque fue de penal, es algo que sirve para que crezca en confianza para lo que viene. El tema es que en el encuentro contra Jaguares sufrió una lesión, lo que causó preocupación.

Por estos días el elenco paisa venía adelantando los exámenes médicos para ver el alcance y ya hay un diagnostico oficial. Quintero padece una molestia que lo alejará de las canchas por un tiempo, lo que significa que su entrenador deberá planificar algunos compromisos sin él.

Resulta que ‘Juanfer’ tiene una lesión muscular del recto femoral izquierdo, según informó el propio club hace poco. Como tal no se definió una incapacidad, pues esta se determinará según la evolución que tenga. Sin embargo, se estima que pueda estar por fuera alrededor de un mes en caso que no sea tan grave.

🔴🔵 Reporte médico Juan Fernando Quintero:https://t.co/5DKdRMakhh — DIM (@DIM_Oficial) September 25, 2026

No viaja a Barranquilla

El partido más cercano del Medellín es contra el Junior este sábado 26 de septiembre a las 8:20 p.m. Es claro que Quintero no podrá estar entre los viajeros para ese enfrentamiento contra uno de los equipos en los que tiene pasado en Colombia. Amaranto pierde creación y visión de juego sin dicho futbolista.

Además, tampoco va a ser participe del duelo contra Millonarios del próximo martes 29, el último del mes de septiembre. Claramente Quintero se va a perder más compromisos, pero esos son los más cercanos. Resta esperar que el club entregue más información sobre su evolución y posible fecha de retorno.

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