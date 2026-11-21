El Pijao tendrá que mudarse de casa en casi toda la instancia regular del próximo campeonato.

Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-II | Vizzor

El Deportes Tolima cerró el año con más pena que gloria. Sin títulos en la bolsa, el Pijao despidió un año irregular en materia de resultados, además de ciclos cortados en la dirección técnica, críticas a la dirigencia y la contratación de jugadores que no dieron el salto esperado. Toda esta suma de situaciones derivó en un costo muy alto, que ha sido la culminación prematura de la temporada.

Bajo el mando de Luis Fernando Suárez, el equipo no logró instalarse en los cuadrangulares semifinales, cita a la que regularmente asiste en las últimas ediciones. Un fracaso que se sumó a las eliminaciones en Copa y Libertadores, además del despido previo a Sebastián Oliveros, el reemplazo de Lucas González para la recta final del año. Será época de renovar energías de cara al 2027, a la espera de que se le pueda dar el boleto a copas internacionales por reclasificación.

Y hay que renovar en todo sentido. Se conoció que el Manuel Murillo Toro entra en intervenciones, por lo que el Pijao tendrá que mudarse de sede para la próxima temporada, al menos en buena parte de la fase regular. La labor está proyectada a culminarse en abril, mes en el que se terminaría la instancia de todos contra todos.

Labores en el Manuel Murillo Toro

Inició la renovación del estadio del Tolima, que tendrá una inversión de $1.078.474.895 pesos según reporta el periodista Dilan Orjuela. Los trabajos consisten en cumplir con la micro nivelación de la cancha (mantenimiento, adecuación y refacciones integrales). Se levantará el césped anterior para instalar una nueva grama.

A esto se le suman otros trabajos, tales como retirar sectores deteriorados del césped sintético, desmontar arcos, ingresar maquinaria y revisar los sistemas del drenaje. Las obras, que iniciaron esta semana, están a cargo del Consorcio Grama Murillo. Esto claramente lleva a que el Pijao se mude a otro escenario.

🐷🏟️ATENCIÓN: Hoy en horas de la mañana comenzó el proceso de micro nivelación de la grama del estadio Manuel Murillo Toro.



🔜Labor que se proyecta hasta abril de 2027, Dep. Tolima deberá iniciar los primeros partidos de Liga como local en otro estadio, nada cerrado pero ya muy… pic.twitter.com/deRPOleUr3 — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) November 20, 2026

Deportes Tolima no ha confirmado la sede alterna, que deberá contar con la venia de la Dimayor. Posiblemente habrá rumores de que irá al Estadio de Techo en Bogotá o el Centenario de Armenia. El traslado del equipo va implicar costos mayores, tales como viajes y la reducción de ingresos por taquilla.

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