Independiente Santa Fe ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Fútbol de Bogotá para habilitar la tribuna Lateral Sur de El Campín.

Se habilita la tribuna Sur para Santa Fe | Vizzor

Tras no tener para nada una buena presentación en la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Independiente Santa Fe le ha dado una buena noticia a toda su hinchada. Durante más de tres meses, la institución capitalina no había tenido la mitad del Estadio Nemesio Camacho El Campín habilitado, pero eso ya cambió.

Después de la batalla campal entre hinchada que aconteció en el partido entre Independiente Santa Fe y el América de Cali, el pasado 22 de agosto. Los ‘leones’ fueron sancionados por la Comisión de Fútbol de Bogotá con la inhabilitación de las tribunas de Lateral Sur y Norte por 20 fechas en los torneos Dimayor.

Adicionalmente, su barra más popular, La Guardia Albirroja Sur tenía prohibido el ingreso de banderas e instrumentos. Y, por su puesto, la entrada de hinchas visitantes quedó completamente descartada en el ‘coloso’ de la 57. Así las cosas, el club tuvo que tomar la determinación de reubicar a su barra popular en la tribuna de oriental.

Nueva tribuna habilitada para los hinchas de Santa Fe

Confirmada la clasificación de Independiente Santa Fe a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, las directivas se pusieron manos a la obra. Luego de varias conversaciones con la Comisión de Fútbol de Bogotá lograron acordar la habilitación de la tribuna Lateral Sur para los partidos que restan en 2026-II en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Ahora bien, esto solo significa un aplazamiento del cumplimiento de la sanción. No una cancelación de la misma. El equipo rojo de la capital de la república deberá pagar las tres fechas restantes del castigo en los primeros tres partidos de local del 2027. Una grata noticia para La Guardia Albirroja Sur que volverá a estar en su lugar habitual.

Comunicado de Santa Fe sobre la Lateral Sur | @SantaFe

¿Cómo se reorganizarán los hinchas de Santa Fe en El Campín?

Independiente Santa Fe se ha pronunciado con un comunicado oficial revelando cuales serán los pasos a seguir para que los hinchas que pertenecen a la barra popular vuelta a su lugar habitual. En primer instancia se ha habilitado la recarga de abono de los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay Dimayor 2026-II para los abonados antiguos en la tribuna Lateral Sur.

Ahora bien, lo que no habrá es una nueva venta de abonos para esta tribuna de cara a las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. No obstante, sí existirá la venta de boletería individual para dicho sector en todos y cada uno de los partidos restantes en la ciudad de Bogotá.

Así mismo, se hace claridad que esta fue la única sanción aplazada. La tribuna de Lateral Norte seguirá inhabilitada por lo que resta del 2026 y la entrada visitante completamente prohibida. Es decir, no se aceptará el ingreso de seguidores de Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

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