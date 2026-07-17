Javier Burrai, disruptivo: ¡Millonarios no tenía portero argentino hace 30 años!

Además, por su otra nacionalidad adquirida en 2023, será el primer guardameta ecuatoriano en la historia del Embajador.

Javier Burrai, portero de Millonarios. – Millonarios FC.

De lejos, la nacionalidad extranjera que más le ha aportado a la historia de Millonarios es la argentina. Desde los inicios del club, con nombres de gran importancia como Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Néstor Raúl Rossi, Julio Cozzi y tantos otros, el Embajador ha tenido a protagonistas de ese país en grandes momentos a los largo de su historia. Lo normal es ver a algún argentino jugando en el albiazul en cualquier época.

No obstante, la posición de portero venía en una larga sequía de esa procedencia que duró 30 años y que acaba de cortarse en el mercado de fichajes que está en curso para el 2026-II con la llegada de Javier Burrai. Procedente de Sarmiento de Junín, llega para reforzar un lugar en el que el equipo bogotano viene sufriendo desde que Álvaro Montero salió a préstamo hacia Vélez Sarsfield hace un año.

El guardameta bonaerense era un niño de tan solo cinco años cuando Millonarios tuvo a un compatriota suyo custodiando el arco. Fue Fabián Cancelarich, quien llegó procedente de Huracán en el año 1995 con el rótulo de haber integrado la Selección Argentina Subcampeona en el Mundial de 1990. Su paso fue muy breve, jugando solamente cinco partidos y regresando prontamente a su país para continuar con el Globo. Falleció en 2024.

Antes de la llegada de Cancelarich, lo habitual era ver argentinos como porteros del Embajador: Sergio Goycochea, Rubén Cousillas, Eduardo Basigalup y Alberto Vivalda fueron algunos goleros que vistieron la camiseta del cuadro capitalino en la década de 1980. No obstante, los altos valores del mercado que se viven por estos días han reducido considerablemente esa posibilidad y Millonarios venía apuntando más hacia guardametas uruguayos.

Otro asunto sobre Burrai es su doble nacionalidad. En 2023, recibió su pasaporte ecuatoriano, sin renunciar a su identidad como argentino. Aquí la situación cambia, pues han sido muy pocos los oriundos de Ecuador que han jugado en la historia de Millonarios. El de mayor reconocimiento fue probablemente el defensor Iván Hurtado, pero el que acaba de arribar también se convierte en el primer portero de esa procedencia.

Si algo ha permitido que se corte la racha de tres décadas es la confianza absoluta que tiene Fabián Bustos y su cuerpo técnico en él. Los años que compartieron en Barcelona de Guayaquil sirvieron para que tengan más que comprobadas sus condiciones. Ya fue titular en el primer encuentro de pretemporada en visita a Universitario de Perú y dejó buenas sensaciones con sus atajadas a pesar de la derrota.

Este sábado, Millonarios cerrará su etapa preparatoria para el semestre que está por arrancar con otro amistoso frente a Colo-Colo de Chile en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El estreno oficial será frente a Atlético Bucaramanga en la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II el 25 de julio. Burrai competirá por la posición contra James Aguirre, quien también acaba de ser fichado.

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