Las cuentas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: ¿con cuántos puntos se clasifica a los cuadrangulares?

El campeonato ya está en el tramo final de la primera fase y varios equipos llevan la calculadora a los partidos.

Balón de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. – Vizzor Image.

Ahora que la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está en su tramo final, casi todos los equipos están sacando la calculadora para hacer sus cuentas. Desde distintos lados se apunta a distintos números como el puntaje ideal para conseguir el paso a los cuadrangulares. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla y hacer el cálculo se convierte en algo complicado si solamente se recurre a la especulación. Aquí se va a aterrizar lo que más se pueda el umbral de clasificación.

¿Qué es el umbral de clasificación y por qué importa tanto?

El umbral de clasificación no es más que el número mínimo que necesitarán los equipos para acceder a la siguiente instancia del campeonato. El problema de esto es que, aunque existe y se puede comprobar al finalizar las jornadas de la primera fase, no es fijo. Se trata de un cálculo que puede variar de un campeonato a otro y cuyos cambios van dependiendo de los resultados que se presenten.

Sobre lo anterior, la manera más práctica de entenderlo es que un campeonato en el que se presentan muchos empates suele hacer bajar el umbral. En cambio, una edición que tenga regularidad de triunfos por parte de los conjuntos que marchan en la parte alta de la tabla de posiciones hace que este número aumente. Y hay un factor clave: el número de jornadas a disputar importa, pues no siempre se juega con la misma cantidad de partidos.

La importancia del umbral de clasificación salta a la vista. Tener un puntaje al cual apuntarle les permite a los equipos que todavía tienen opciones matemáticas plantearse los objetivos para el tramo final de la instancia inicial. Además, para aquellos que vienen mostrando un buen rendimiento la ventaja es dosificar las cargas para reducir el riesgo de lesiones y cansancio en un momento tan determinante. Al fin y al cabo, la ventaja deportiva solamente es para los dos primeros. A partir de aquí, se pueden distinguir dos métodos para hacer la cuenta.

Método 1: campeonatos con 19 jornadas

La primera de las manera de entrar a calcular el puntaje mínimo necesario es por medio de la observación de lo que viene sucediendo en contextos similares. Ya se advertía que no todas las ediciones de la liga colombiana se juegan con el mismo número de jornadas. En un año de Mundial en el que la Selección Colombia estuvo presente, lo normal es que se elimine la jornada de derbis regionales y se jueguen campeonatos con 19 fechas. Eso fue lo que ocurrió para los dos semestre de 2026.

Es bien obvio decir que, entre menos jornadas se jueguen, el umbral de clasificación va a ser menor. Esa es la razón por la cual no se puede tomar una muestra indiscriminada de lo campeonatos más recientes y sacar el cálculo a partir de ella. Lo correcto es ubicar ediciones con el mismo número de fechas, definir el mínimo, el máximo y también sacar un promedio para hacerse una idea más aterrizada.

Poniendo en práctica lo dicho, se han tomado los cinco campeonatos más recientes con 19 jornadas en la primera fase. La necesidad mínima la marcó Once Caldas en el 2018-I, cuando entró en cuadrangulares con 27 puntos y diferencia de gol neutra. El punto máximo, en un hecho realmente extraño y más propio de ediciones con 20 fechas disputadas, fue con Santa Fe en el 2018-II, obteniendo 31 unidades y diferencia positiva de 14.

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El promedio de los registros utilizados deja un cálculo de 29,0. Esto es más que pertinente para lo que se contará más adelante, pues no es casualidad que los puntos totales que un equipo puede conseguir en 19 jornadas sea 57 y su mitad se marque en 28,5. Aquí empieza a quedar una conclusión clara: se requiere el 50 % de rendimiento para alcanzar la meta.

Edición Equipo clasificado como 8° Puntos Diferencia de gol 2026-I Internacional de Bogotá 28 0 2024-II Deportivo Pasto 30 7 2024-I Once Caldas 29 0 2018-II Santa Fe 31 14 2018-I Once Caldas 27 0

Método 2: proyección de partidos restantes

Bajo la sombra del primer método, se mencionaba lo de la mitad del rendimiento. Sin embargo, ya se ha visto en la tabla propuesta que hay ocasiones en las cuales toca superar y que, de igual manera, podría no ser suficiente como para conseguir la clasificación. Esto hace que los equipos jamás se puedan confiar de lo que tienen, salvo que la diferencia entre su puntaje y el noveno sea inalcanzable.

Algo que permite aproximar mejor las cuentas es una proyección a partir de lo que falta por disputar. Se trata de tomar los puntos totales que le resta por jugar al equipo que marcha octavo, dividir esa cuenta en dos y sumar ese resultado a lo que tiene actualmente. En una escritura matemática, esta fórmula se vería así:

X: umbral de clasificación.

A: puntos del 8° actualmente.

B: puntos que el 8° tiene por disputar.



X = A + (B ÷ 2)



El método no termina de ser exacto ni infalible, pero respeta el concepto del 50 % de rendimiento y aterriza más las probabilidades reales. Para ponerlo en práctica con el panorama de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, se empieza por ubicar que el octavo al momento de la publicación de este artículo es Águilas Doradas con 22 puntos y 16 encuentros disputados.

Eso le deja tres partidos por delante, que significan nueve unidades. Dividiendo eso en dos, da 4,5. Sumando esto a los 22 que ya tiene, la cuenta del umbral queda en 27, pues los decimales hacen aproximar a la siguiente unidad. Si la cuenta termina efectivamente siendo esa, se puede decir que los equipos que ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares semifinales son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali y Santa Fe. De otro lado, los conjuntos que ya se quedarían sin opciones matemáticas serían Deportivo Pasto, Fortaleza, Jaguares, Deportivo Pereira, Boyacá Chicó, Junior, Llaneros e Internacional de Bogotá.

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