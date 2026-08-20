Santi Gimenez y Edson Álvarez buscan relanzar su carrera con Porto y Real Sociedad

Los dos seleccionados mexicanos analizan movimientos que podrían darles mayor continuidad en Europa y abrir una nueva etapa rumbo a sus próximos retos

El mercado europeo podría abrir dos nuevos caminos para dos de los futbolistas mexicanos con mayor presencia en el extranjero. Santi Gimenez aparece como opción para dejar el AC Milan y continuar su carrera en el Porto, mientras Edson Álvarez está relacionado con una posible llegada a la Real Sociedad tras su etapa con el West Ham. En ambos casos, un cambio de equipo podría representar la oportunidad de recuperar protagonismo y encontrar un escenario más favorable para sus características.

La situación de Giménez es especialmente relevante. Su paso por el Milan no ha tenido el impacto goleador que se esperaba después de su destacada etapa con Feyenoord, mientras las lesiones y la falta de continuidad también han complicado su adaptación al fútbol italiano. En ese escenario, Porto surge como una alternativa que podría devolverle confianza y mayores oportunidades frente al arco.

“Para el delantero mexicano, las cosas no han salido de la forma que se esperaba desde la llegada al Milan. No acabó de cuajar este tema goleador, le ha faltado y ahora le salían algunas opciones, pero la más clara parece ser el Porto”, se destacó durante el análisis durante Jugando Claro.

¿Por qué Porto podría beneficiar a Santi Gimenez?

Una eventual llegada al conjunto portugués tampoco garantizaría automáticamente la titularidad. Gimenez encontraría competencia dentro del plantel, pero también llegaría a una institución acostumbrada a competir simultáneamente en liga, copa y Champions League, situación que podría abrirle más oportunidades para sumar minutos. “Extraordinaria opción para él. Por lo pronto, de un campeón de la Champions, que es campeón de Portugal en este momento, que va a jugar la Champions también, que siempre ha tenido planteles muy competitivos, jugadores excepcionales. Tendría bastante competencia en la posición”, explicó Joaquín Beltrán.

Otro factor a considerar es el estilo. El fútbol portugués podría ofrecerle un escenario más favorable para recuperar la versión mostrada con Feyenoord, donde encontró espacios, continuidad y una estructura ofensiva que explotaba mejor sus movimientos dentro del área.

Los números reflejan la diferencia entre ambas etapas. Gimenez registra 72 goles en 142 partidos y 20 asistencias, con buena parte de esa producción conseguida durante su paso por Países Bajos. En Feyenoord alcanzó alrededor de 60 anotaciones, mientras que en Italia su registro se quedó en siete tantos.

Podría encontrar en Porto la fórmula para recuperar su mejor versión. Claro Sports

Un cambio de aires también podría tener un componente anímico. Después de atravesar lesiones y una etapa con menos continuidad, Porto podría representar un reinicio para el delantero mexicano, especialmente en una temporada con varios torneos y mayor margen para competir por minutos. El fútbol portugués, además, tiene antecedentes favorables para los jugadores mexicanos. Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Miguel Layún tuvieron etapas importantes con Porto, mientras otros compatriotas también encontraron continuidad en Portugal.

Mexicanos destacados que pasaron por el Portugal. Claro Sports

Edson Álvarez busca abrirse camino hacia la Real Sociedad

El panorama de Edson Álvarez es diferente. El mediocampista mexicano estaría interesado en dejar el West Ham para continuar su trayectoria en España, con la Real Sociedad como uno de los destinos que aparecen con mayor fuerza.

Los cambios recientes dentro del club inglés también podrían influir en la decisión. Si Edson pierde protagonismo dentro de los planes del nuevo cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, San Sebastián aparece como una alternativa para mantenerse en Europa y encontrar un estilo distinto. “Es un futbolista que se puede adaptar a cualquier estilo. Hubo cambios en el West Ham, el que estaba cuando se fue ya no está. Si el nuevo entrenador dice que no le interesa, la Real Sociedad está más que pintada”, se señaló Joaquín Beltrán.

“Es un equipo protagonista, que suele mantenerse de media tabla hacia arriba, participa con frecuencia en torneos internacionales y practica un fútbol vistoso y atractivo”, agregó Félix Fernández.

Uno de los elementos más llamativos alrededor de la posible negociación es que Edson estaría dispuesto a reducir sus pretensiones salariales para facilitar su llegada al fútbol español, una señal de que el movimiento tendría un componente deportivo por encima de lo económico.

El conjunto vasco cuenta además con una historia importante de futbolistas mexicanos. Carlos Vela vivió una de las mejores etapas de su carrera en San Sebastián, mientras Luis García, Diego Reyes y Héctor Moreno también defendieron los colores de la Real Sociedad.

Real Sociedad ya conoce el talento mexicano

A sus 28 años, Edson acumula 239 partidos, 15 goles y 10 asistencias, además de experiencia en diferentes posiciones. Su capacidad para actuar como mediocampista de contención y defensor podría facilitar su adaptación a un campeonato con características distintas a la Premier League.

Los números de Edson Álvarez en su paso por Europa. Claro Sports

La posibilidad de competir regularmente contra equipos como Real Madrid y Barcelona también representa un incentivo deportivo. LaLiga mantendría a Álvarez dentro de uno de los principales escaparates europeos y le ofrecería una nueva experiencia después de sus etapas en Países Bajos e Inglaterra.

Por ahora, ninguno de los dos movimientos está cerrado, pero Porto para Santi Gimenez y Real Sociedad para Edson Álvarez aparecen como alternativas que podrían marcar el siguiente capítulo de sus carreras. Para ambos mexicanos, el objetivo sería similar: recuperar protagonismo, continuidad y confianza sin abandonar la élite del fútbol europeo.

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