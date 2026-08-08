Posibles alineaciones de América de Cali vs Atlético Nacional por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden enterarse de todos los datos previos sobre el juego entre América de Cali y Atlético Nacional.

América vs Nacional, previa | Claro Sports

Un auténtico clásico del Fútbol Profesional Colombiano se llevará a cabo este domingo 9 de agosto. América de Cali recibe en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a Atlético Nacional. ‘Escarlatas’ y ‘Verdolagas’ se dan cita en la sucursal del cielo tras ser dos de los equipos con mejor arranque en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América: Jean Fernandes; Omar Bertel, Dany Rosero, Brayan Córdoba, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Tomás Ángel. D.T.: David González.

Posible alineación del Atlético Nacional para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Nacional: Franco Armani; Neider Parra, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. D.T.: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a América vs Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali el domingo 9 de agosto a partir de las 8:15 de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de América de Cali

05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América | Fecha 3.

02.08.2026 | América 7-0 Boyacá Chicó | Fecha 2.

29.07.2026 | Real Cartagena 1-1 América | Fase 1B vuelta (Copa).

26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América | Fecha 1.

21.07.2026 | América 2-1 Real Cartagena | Fase 1B ida (Copa).

Últimos partidos del Atlético Nacional

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Nacional | Fecha 2.

28.07.2026 | Tigres 0-2 Nacional | Fase 1B vuelta (Copa)..

21.07.2026 | Nacional 2-0 Tigres | Fase 1B ida (Copa).

17.07.2026 | Nacional 1-2 Deportivo Táchira | Amistoso.

12.07.2026 | Nacional 3-0 Orsomarso | Amistoso.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).

Asistente 1: Cristian Aguirre (Caldas).

Cristian Aguirre (Caldas). Asistente 2: Robinson Medina (Risaralda).

Robinson Medina (Risaralda). Cuarto árbitro: Cristhian Mosquera (Valle).

Cristhian Mosquera (Valle). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca).

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