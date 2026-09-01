Los 10 fichajes más caros del verano 2026: Enzo Fernández lidera un mercado de locura

El cierre del mercado en las principales ligas de Europa dejó operaciones que superaron los 100 millones de euros y una lista dominada por clubes de la Premier League

Los fichajes más caros del verano: Enzo encabeza una lista de locura. Claro Sports

El mercado de fichajes de verano 2026 llegó a su cierre este martes 1 de septiembre en varias de las principales ligas de Europa, entre ellas la Premier League, LaLiga, Serie A y Ligue 1. La ventana dejó operaciones que modificaron las plantillas de algunos de los clubes con mayor inversión del continente y seis movimientos superaron la barrera de los 100 millones de euros.

Con las principales ventanas europeas cerradas, es momento de repasar los 10 fichajes más caros del mercado, una clasificación encabezada por Enzo Fernández y en la que Manchester City y Tottenham concentran seis operaciones. Las cifras colocaron a varios jugadores bajo contratos de largo plazo y ahora sus nuevos equipos esperarán que su rendimiento en la cancha corresponda con las cantidades desembolsadas durante el verano.

1. Enzo Fernández | Manchester City | 145 millones de euros

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Enzo Fernández protagonizó la operación más cara del mercado con su transferencia del Chelsea al Manchester City por alrededor de 145 millones de euros. El mediocampista argentino de 25 años firmó hasta 2031 y volvió a cambiar de club después de haber llegado a Stamford Bridge desde Benfica en 2023. La operación también generará un ingreso para River Plate mediante el mecanismo correspondiente a los derechos que conserva sobre el jugador.

Enzo Fernández cambia de aires en Inglaterra | Reuters

2. Morgan Rogers | Chelsea | 138 millones de euros

Chelsea pagó 138 millones de euros al Aston Villa por Morgan Rogers, quien firmó un contrato hasta 2033 y quedó apenas por debajo de Enzo Fernández en la clasificación de las operaciones más costosas. El inglés pasó anteriormente por West Bromwich Albion, Manchester City y Middlesbrough antes de establecerse con Villa, donde acumuló 125 partidos y 31 goles durante dos años y medio. Rogers llegó a Stamford Bridge después de disputar el Mundial 2026 con Inglaterra y comenzó su etapa con Chelsea con un gol en el triunfo 3-2 frente al Fulham durante la primera jornada de la temporada 2026-27.

3. Elliot Anderson | Manchester City | 135 millones de euros

El Manchester City también incorporó a Elliot Anderson por 135 millones de euros procedente del Nottingham Forest y aseguró al mediocampista inglés mediante un contrato de cinco temporadas. El jugador de 23 años inició su trayectoria profesional con Newcastle antes de trasladarse al Forest en 2024 y llegó al Etihad después de participar en 174 encuentros a nivel de clubes. Su fichaje se produjo además tras su participación con Inglaterra en el Mundial 2026, torneo en el que la selección dirigida por Thomas Tuchel terminó en el tercer lugar.

4. Bradley Barcola | Liverpool | 125 millones de euros

Bradley Barcola dejó al Paris Saint-Germain para incorporarse al Liverpool en una transferencia de 125 millones de euros. El delantero francés recibió el dorsal 29 y firmó un contrato de cinco temporadas después de completar los exámenes médicos. Su etapa con PSG terminó con 152 partidos, 39 goles y 35 asistencias, además de títulos nacionales y europeos. Antes había disputado 47 encuentros con Olympique Lyon y llegó a Inglaterra con 28 apariciones y seis anotaciones con la selección de Francia, tres de ellas conseguidas durante el Mundial 2026.

Barcola fue presentado por el Liverpool en Anfield | @LFC

5. Yan Diomande | Real Madrid | 125 millones de euros

El Real Madrid desembolsó 125 millones de euros para fichar a Yan Diomande desde el RB Leipzig, cifra que igualó la operación de Barcola. El extremo de Costa de Marfil quedó vinculado con el conjunto blanco durante siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033. Diomande llegó después de registrar 13 goles y nueve asistencias durante la campaña 2025-26 con Leipzig y de disputar el Mundial 2026 con su selección, competencia en la que terminó con cuatro anotaciones y una asistencia.

6. Sandro Tonali | Tottenham | 108 millones de euros

Tottenham incorporó a Sandro Tonali desde Newcastle por 108 millones de euros, convirtiendo al mediocampista italiano en una de sus principales inversiones del verano. Tonali pasó por Brescia y Milan antes de llegar a la Premier League con Newcastle en 2023, equipo con el que disputó 110 encuentros, marcó 10 goles y conquistó la Copa de la Liga en 2025. El internacional italiano, que suma 32 partidos y cuatro tantos con su selección, continuará ahora su carrera en Londres después de tres temporadas en St James’ Park.

7. Mateus Fernandes | Tottenham | 99 millones de euros

Tottenham también concretó la llegada de Mateus Fernandes desde West Ham por 85 millones de libras, aproximadamente 99 millones de euros. El mediocampista portugués de 21 años permaneció así en el fútbol inglés pese al descenso de su anterior equipo a la Championship. Su transferencia quedó inmediatamente detrás de Tonali entre las principales inversiones realizadas por los Spurs y colocó al club londinense con dos jugadores dentro de los siete movimientos más caros de la ventana.

8. Ayyoub Bouaddi | Manchester City | 95 millones de euros

El Manchester City pagó 95 millones de euros por Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años procedente del Lille que firmó un contrato por cinco temporadas, hasta 2031. Antes de trasladarse a Inglaterra había acumulado 96 encuentros con el conjunto francés, con el que debutó en competencias europeas apenas tres días después de cumplir 16 años. Bouaddi representó inicialmente a Francia en categorías juveniles antes de elegir a Marruecos a nivel absoluto y llegó al City después de participar con los Leones del Atlas en el Mundial 2026.

El City apuesta por Bouaddi para el medio campo | @ManCity

9. Sávio | Tottenham | 87.7 millones de euros

Sávio cambió Manchester City por Tottenham en una operación de 87.7 millones de euros, con lo que los Spurs colocaron a un tercer refuerzo dentro del top 10 del mercado. El atacante brasileño llegó después de que el conjunto londinense mostrara interés en incorporarlo desde el verano anterior y tuvo participación inmediata con su nuevo equipo. En su debut, el 26 de agosto frente al Charlton en la Carabao Cup, ingresó al minuto 71 y registró un gol y una asistencia en la victoria 5-1.

10. Bruno Guimarães | Arsenal | 87.5 millones de euros

Bruno Guimarães completa la lista después de pasar del Newcastle al Arsenal por 87.5 millones de euros. El mediocampista brasileño de 28 años dejó St James’ Park después de casi 200 partidos durante cuatro temporadas y media, periodo en el que formó parte del equipo que ganó la Copa de la Liga en 2025 y consiguió dos clasificaciones a la Champions League. Antes de jugar en Inglaterra pasó por Audax, Athletico Paranaense y Olympique Lyon; además, suma 48 encuentros con Brasil y formó parte de la selección que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Posición Jugador Nuevo equipo Costo del fichaje 1 Enzo Fernández Manchester City 145 millones de euros 2 Morgan Rogers Chelsea 138 millones de euros 3 Elliot Anderson Manchester City 135 millones de euros 4 Bradley Barcola Liverpool 125 millones de euros 5 Yan Diomande Real Madrid 125 millones de euros 6 Sandro Tonali Tottenham 108 millones de euros 7 Mateus Fernandes Tottenham 99 millones de euros 8 Ayyoub Bouaddi Manchester City 95 millones de euros 9 Sávio Tottenham 87.7 millones de euros 10 Bruno Guimarães Arsenal 87.5 millones de euros

La clasificación todavía podría registrar modificaciones porque no todas las ligas han cerrado su mercado de fichajes. La Eredivisie de Países Bajos lo hará el miércoles 2 de septiembre, la Superliga de Turquía el viernes 4, la Saudi Pro League de Arabia Saudita el domingo 6, la Liga MX el viernes 11 y la Primeira Liga de Portugal el martes 15, entre otras. Sin embargo, para modificar este top 10 tendría que concretarse al menos una transferencia superior a los 87.5 millones de euros que costó Bruno Guimarães, mientras que superar a Enzo Fernández requeriría una operación por encima de los 140 millones.

Los fichajes más caros de la historia: Enzo Fernández se mete al top 5

El mercado 2026-27 también modificó la lista de los traspasos más caros en la historia del fútbol. Con su llegada al Manchester City por 145 millones de euros, Enzo Fernández se colocó dentro del top 5 histórico, igualado con Alexander Isak, quien pasó al Liverpool por la misma cantidad durante la temporada 2025-26. La operación del argentino queda únicamente por detrás de Neymar Jr., Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El récord absoluto continúa en poder de Neymar Jr., por quien el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros al Barcelona en 2017 para cubrir su cláusula de rescisión.

Ese mismo verano, el PSG también cerró la incorporación de Kylian Mbappé desde el Monaco en una operación que terminó alcanzando los 180 millones de euros, mientras que Ousmane Dembélé completó el podio histórico con los 148 millones que finalmente costó su llegada al Barcelona desde el Borussia Dortmund.

La ventana 2026-27 dejó además otros dos movimientos dentro del top 10 de todos los tiempos. Morgan Rogers aparece en el sexto lugar después de su transferencia del Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros, mientras Elliot Anderson ocupa la séptima posición gracias a los 135 millones que Manchester City pagó al Nottingham Forest. Con ello, tres de las diez operaciones más caras de la historia se realizaron durante este mismo mercado.

La clasificación también incluye movimientos de distintas etapas recientes del fútbol europeo. Philippe Coutinho aparece con 135 millones por su fichaje con Barcelona, João Félix costó 127.2 millones al Atlético de Madrid y Jude Bellingham completa el top 10 con los 127 millones pagados por Real Madrid. El listado muestra además el peso económico de la Premier League en los últimos mercados, con Enzo Fernández, Isak, Rogers y Anderson entre los diez primeros puestos.

Posición Jugador Nuevo club Temporada Costo 1 Neymar Jr. PSG 2017-18 222 millones de euros 2 Kylian Mbappé PSG 2018-19 180 millones de euros 3 Ousmane Dembélé Barcelona 2017-18 148 millones de euros 4 Enzo Fernández Manchester City 2026-27 145 millones de euros 5 Alexander Isak Liverpool 2025-26 145 millones de euros 6 Morgan Rogers Chelsea 2026-27 138 millones de euros 7 Elliot Anderson Manchester City 2026-27 135 millones de euros 8 Philippe Coutinho Barcelona 2017-18 135 millones de euros 9 João Félix Atlético de Madrid 2019-20 127.2 millones de euros 10 Jude Bellingham Real Madrid 2023-24 127 millones de euros

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