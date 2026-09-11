Saint-Maximin revela por qué dejó al América: “No fue culpa del club ni del pueblo mexicano”

El francés explicó lo ocurrido con sus hijos durante su etapa en México y aseguró que abandonar Coapa fue una decisión familiar

Saint-Maximin deslinda al América tras su salida | Imago7

Allan Saint-Maximin volvió a hablar sobre su salida del América y explicó las razones familiares que lo llevaron a terminar su etapa en el fútbol mexicano, apenas unos meses después de haber llegado como refuerzo para el Apertura 2025. En entrevista con la BBC, el actual jugador del Charlotte FC contó que sus hijos enfrentaron actos de racismo durante su estancia en México y reconoció que esa situación influyó en una decisión que calificó como complicada.

El atacante francés explicó que los hechos ocurrieron en la escuela de sus hijos y que tuvo que conversar con ellos para dejarles claro que no debían normalizar ese tipo de comportamientos. “Les expliqué a los niños que lo que pasó no era normal”, señaló Saint-Maximin, quien agregó que la situación le generó preocupación principalmente por el impacto que tuvo en su familia.

Saint-Maximin explica por qué decidió salir del América

“Me dio un poco de pena lo de mi hijo, pero este tipo de cosas pasan en todas partes, incluso en Francia”, expresó el futbolista. Saint-Maximin sostuvo que el mensaje hacia sus hijos fue que, independientemente de su color de piel, no tenían por qué aceptar actos de discriminación. Su testimonio amplía lo que había denunciado públicamente a finales de enero de 2026, días antes de que terminara su relación con el conjunto azulcrema.

Uno de los puntos que el francés quiso dejar establecidos fue que no responsabiliza al Club América ni generaliza lo ocurrido hacia México. “No fue culpa del Club América, no tengo nada en contra de ellos, ni de los jugadores ni del pueblo mexicano”, explicó. Incluso aseguró que mantiene una relación positiva con la institución: “Amo al club. Fue uno de los mejores lugares en los que he estado con mi familia”.

Saint-Maximin señaló que los ataques provinieron de personas específicas y que, una vez que la situación alcanzó a sus hijos, la prioridad fue tomar una decisión pensando en ellos. “Cuando esto afecta a tus hijos, no hay muchas opciones”, manifestó. También reconoció que dejar al América representó una determinación difícil tanto en lo personal como en lo deportivo, pero sostuvo que no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de situaciones.

El América había respaldado públicamente al jugador y a su familia cuando se conocieron las denuncias. El club publicó un comunicado en el que condenó cualquier acto de discriminación o violencia y expresó su “absoluta solidaridad” con Saint-Maximin y sus familiares. Posteriormente, el 31 de enero de 2026, las Águilas anunciaron la salida del futbolista.

¿Dónde juega Allan Saint-Maximin después de salir del América?

Después de dejar Coapa, Saint-Maximin regresó a Francia para incorporarse al Lens, donde permaneció durante la segunda mitad de la temporada 2025-26 antes de continuar su carrera en Estados Unidos. En julio de 2026, Charlotte FC anunció su contratación como Jugador Franquicia mediante un acuerdo por tres años, vigente hasta la temporada 2028-29. El propio club de la MLS registra que el francés disputó 16 encuentros con el América antes de regresar al fútbol europeo.

Meses después de aquella salida, Saint-Maximin asegura que no guarda resentimiento hacia el América ni hacia México, pero mantiene firme la postura que tomó cuando su familia se vio involucrada. “Puedo perder muchas cosas, pero nunca lo aceptaré”, explicó el francés, quien ahora busca continuar su carrera con Charlotte FC mientras deja claro que su decisión de abandonar al conjunto azulcrema estuvo relacionada con la protección de sus hijos y no con un conflicto con la institución.

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