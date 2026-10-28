¿Juan Fernando Quintero está lesionado o elige cuándo jugar? Medellín responde a acusaciones

A través de un comunicado, el DIM se pronunció frente a la incertidumbre por el tema ‘Juanfer’ y su retorno al campo.

Juanfer Quintero con el Medellín | VizzorImage.

El Deportivo Independiente Medellín corre riesgo de perder la clasificación. Los Poderosos quedaron mal parados después de caer por 2-1 en la reciente edición del Clásico Paisa a manos de Atlético Nacional. De iniciar ganando, con un tremendo primer tiempo en el que pudo ganar con más diferencia, pagó caro el complemento ante la escuadra de Lucas González.

Crecen fuertes críticas a Amaranto Perea en su gestión de campaña. El DIM ya suma tres partidos al hilo por todo concepto en derrota, y de hecho solo ganó uno de sus últimos siete partidos. Venía encarrilado en zona de clasificación, pero ya rivales directos han podido recortarle terreno por el boleto a cuadrangulares.

Mientras tanto, Juan Fernando Quintero no ha podido regresar a la competencia. Por ahora, de acuerdo a las informaciones médicas del club, avanza en su proceso de recuperación tras padecer una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, diagnosticada el pasado 22 de septiembre. Sin embargo, salieron otras versiones a la luz.

“El señor no está lesionado. Arregló por 10 partidos de los cuales jugó 5 y le faltan 5, que serían los de cuadrangulares. Por eso regresa a finales”, declaró el periodista Gustavo Osorio, encendiendo el revuelo por parte de los hinchas del Medellín.

La réplica de Independiente Medellín

A través de un comunicado, el DIM descartó de raíz la versión del comunicador. Calificó como “comentarios malintencionados y faltos de fundamento” las palabras de Osorio acerca de la situación de Juanfer, solicitándole una rectificación.

“El ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento. Sugerir la existencia de un contrato condicionado a la disputa de un número determinado de partidos evidencia un profundo desconocimiento del artículo 23 del Estatuto del Jugador de la FCF y una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa”, reseñó el club.

“Juan Fernando sigue trabajando en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida e informada el 22 de septiembre para estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico”, complementó. Cabe recordar que, hace una semana, el DIM informó que había iniciado readaptación en campo.

El propio jugador le replicó al periodista. “Se le vendrá la segunda denuncia, lamentablemente. No se dejen engañar. Ya casi estamos listos. Abrazo. En mi casa me quedo tres años más”, sentenció el creativo.

🚨🔴🔵 atención @juanferquinte10 ya desmintió la información dada por el periodista Gustavo Osorio en redes sociales. Donde declaraba que Quintero NO estaba lesionado, si no que había arreglado para jugar no más 10 partidos con el Dim. Enfrentará una demanda, por parte de el. https://t.co/ecF72QDdmn — Breineroficial (@breineroficial1) October 28, 2026

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