Independiente Santa Fe, el equipo que mejor representó a Colombia en los torneos internacionales del 2026

El equipo masculino quedó eliminado en cuartos de final de Suramericana y el femenino jugará este miércoles 28 de octubre semifinales de Libertadores.

Independiente Santa Fe 2026/ REUTERS/ Santa Fe.

Independiente Santa Fe venció este lunes 26 de octubre 1-0 a Atlético Bucaramanga en juego adeudado por la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-II. A pesar de haber tenido un jugador de más en el terreno de juego en gran parte del segundo tiempo, se complicó, pero gracias a un golazo de Luis Ángel Palacios se quedó con los 3 puntos en casa y ante su gente, que lo tienen cuarto de la tabla de posiciones con un pie y medio en cuadrangulares.

El cuadro ‘Cardenal’ se ha venido consolidando como uno de los equipos con mejor profeso del Fútbol Profesional Colombiano, algo que fortalece año tras año, pero que principalmente lo hace con una base de jugadores llenos de experiencia, después de vivir unos años llenos de fracasos y traspiés, últimamente ha mejorado gracias a piezas como Hugo Rodallega, Daniel Torres. Emanuel Olivera, Andrés Mosquera Marmolejo y varios más.

Pero esa jerarquía y proceso no solamente se ve en el equipo masculino, si no también en el femenino, ya que ‘Las Leonas’ también pelean constantemente campeonatos y la Copa Libertadores, y esta edición no es la excepción. Sumado a los dos planteles profesionales, en este 2026 se convirtió en el club que mejor representó a Colombia en los torneos internacionales.

Santa Fe en Copa Libertadores 2026

El ‘León’ volvió a la Copa Libertadores tras 4 años de ausencia, lo hizo directamente a la fase de grupos, después de haber levantado la anhelada décima estrella, la cual ganó en la Liga BetPlay 2025-I, tras una vibrante final ante Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, en la que un épico gol de Hugo Rodallega le dio el título al elenco capitalino. Allí se enfrentó con Corinthians de Brasil, Peñarol de Uruguay y Platense de Argentina.

09.04.2026 | Independiente Santa Fe 1-1 Peñarol | Fecha 1.

15.04.2026 | Corinthians 2-0 Independiente Santa Fe | Fecha 2.

29.04.2026 | Platense 2-1 Independiente Santa Fe | Fecha 3.

06.05.2026 | Independiente Santa Fe 1-1 Corinthians | Fecha 4.

19.05.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Platense | Fecha 5.

27.05.2026 | Peñarol 0-1 Independiente Santa Fe | Fecha 6.

El equipo dirigido por Pablo Repetto quedó a a 2 puntos de continuar en la ‘Gloria Eterna’, sin lugar a dudas le pesó demasiado los puntos que dejó escapar ante Peñarol y Corinthians de local, compromisos que tenía en el bolsillo y por errores defensivos en los últimos tramos de los mismos se los empataron. Sin embargo en la última fecha ante el ‘Carbonero’ en Uruguay sacó la casta y finalmente terminó sembrado en los playoffs de los octavos de final de la Suramericana.

Santa Fe en Copa Suramericana 2026

23.07.2026 | Independiente Santa Fe 2-0 Caracas | ida, playoffs octavos de final.

30.07.2026 | Caracas 0-3 Independiente Santa Fe | vuelta, playoffs octavos de final.

19.08.2026 | Independiente Santa Fe 0-0 River Plate | ida, octavos de final.

26.08.2026 | River Plate 1-1 (7-8) Independiente Santa Fe | vuelta, octavos de final.

08.09.2026 | Independiente Santa Fe 0-0 Vasco da Gama | ida, cuartos de final.

15.09.2026 Vasco da Gama 2-0 Independiente Santa Fe | vuelta, cuartos de final.

El ‘Primer Campeón’ cayó a Suramericana, un certamen que conoce al ser el único equipo campeón colombiano, tras lo hecho en el 2015 ante Huracán en El Campín, con la firme convicción de llegar lo más lejos posible. Venció sin problemas a Caracas, duelo al que llegaba como favorito ya que el elenco venezolano nunca le ha ganado en la historia al ‘León’.

De manera anticipada sabía que al avanzar, debía enfrentar a River Plate, el segundo mejor equipo de la fase de grupos de la Suramericana 2026. Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y los demás se portaron a la altura, tras una larga tanda de penales en la que la figura fue Weimar Asprilla, dejó en el camino al ‘Millonario’ en su casa y ante su gente para seguir en camino a Barranquilla.

No obstante Léo Jardim, arquero de Vasco da Gama le aguó la fiesta al ‘Cardenal’ en El Campín, tras haber jugado un partido meritorio para llevarse la ventaja a Brasil, todo concluyó 0-0. Ya en el Estadio Sao Januario solo un par de llegadas en el primer tiempo dieron esperanzas que podía dar el batacazo, no obstante desatenciones defensivas le costaron su continuidad en la ‘Otra Mitad de la Gloria’.

Colombinos en copas internacionales en el 2026

Junior, eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores.

Deportes Tolima, eliminado en octavos de final de Copa Libertadores.

Millonarios, eliminado en fase de grupos de Copa Suramericana.

América de Cali, eliminado en fase de grupos de Copa Suramericana.

Independiente Medellín, eliminado en playoffs de octavos de final de Copa Suramericana.

Independiente Santa Fe, eliminado en cuartos de final de Copa Suramericana.

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Santa Fe en Copa Libertadores Femenina 2026

‘Las Leonas’ firmaron un gran año nuevamente en Liga BetPlay, sin lugar a dudas el primer objetivo del equipo siempre ha sido su participación en Copa Libertadores, para ello tienen que ser finalistas del rentado local, después de dejar en el camino a Millonarios en semifinales se tenía que enfrentar a su ‘bestia negra’, el Deportivo Cali. Sin embargo no se pudo quitar la espina ante las ‘Azucareras’ y volvieron a perder una final ante este equipo.

16.10.2026 | Caracas 2-3 Independiente Santa Fe | Fecha 1.

18.10.2026 | Colo-Colo 1-2 Independiente Santa Fe | Fecha 2.

21.10.2026 | Independiente Santa Fe 1-5 Corinthians | Fecha 3.

24.10.2026 | Palmeiras 2 (2-3) Independiente Santa Fe | Cuartos de final.

28.10.2026 | Independiente Santa Fe vs Corinthians (por jugarse) | semifinal.

Ya para la Copa Libertadores fichó un par de jugadoras que eran necesarias en varias zonas del campo, como la Jimena Ospina, Wendis Cabrera, Manuela González, Kelly Ibarguen entre otras. Tras una fase de grupos con 6 puntos sobre 9, Santa Fe jugó cuartos de final contra Palmeiras, después de ir perdiendo 2-0 las futbolistas sacaron la garra y el corazón que las caracteriza para igualar el marcador, extender la definición hasta los penales y con una maravillosa actuación de su arquera, se quedó con el pasaje a la siguiente ronda.

Este miércoles 28 de octubre se enfrentan a Corinthians, equipo múltiple campeón de Copa Libertadores y que ya le ha ganado 2 finales a ‘Las Leonas’, además ya se cruzaron en la primera fase de esta edición, con goleada 5-1 a favor de las ‘Brabas’. No obstante este compromiso será diferente por la lucha a la final. Santa Fe es la única carta colombiana en el certamen, ya que Deportivo Cali quedó eliminado a manos de Olimpia.

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