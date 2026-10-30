Sólidos y descalabrados: así cambió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con los partidos al día

La comparación del puntaje actual con respecto al rendimiento de septiembre muestra variaciones importantes.

Yeison Guzmán y Andrés Sarmiento disputan la pelota. – Vizzor Image.

Hace casi dos meses, el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II era un completo caos. Las concesiones que la organización dio a algunos equipos en el arranque del campeonato y el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto dejaron un montón de partidos aplazados y una disparidad gigante entre la posición de la tabla de los equipos y su realidad en cuanto al juego.

Iniciando el mes de septiembre, era muy difícil saber si un equipo iba bien o mal de acuerdo con su puntaje y la cantidad de compromisos disputados. En ese momento, Claro Sports publicó un artículo en el que se detalló el rendimiento de las escuadras y se reorganizó la tabla de posiciones. El ejercicio sirvió para dar tranquilidad sobre algunos proyectos y poner alertas serias sobre otros.

El nuevo ejercicio

La meta que se propuso Dimayor fue dejar el calendario al día antes de finalizar octubre. No va a ser del todo posible, teniendo en cuenta que el cruce entre rivales y ciertos duelos adelantados hace que algunos conjuntos queden con 17 encuentros jugados cuando se va en la fecha 16. No obstante, el panorama ya se ha emparejado bastante, dejando contados casos de disparidad y sin mostrar diferencias mayores a dos juegos de distancia.

Así las cosas, se puede entrar a hacer una comparación de cómo ha cambiado la situación del campeonato en el lapso del par de meses descritos. Se organizará una tabla mostrando la posición actual por puntaje e indicando la variación de cada conjunto con respecto a su rendimiento para septiembre. La tabla se observará más adelante, pero, por ahora, indicar que se muestran valores positivos para las mejorías y que los negativos muestran empeoramiento.

Líderes sólidos

La primera conclusión que queda es que el campeonato tiene a dos equipos en la disputa por el liderato que son muy sólidos en su rendimiento y que apuntan a quedarse con la ventaja deportiva para afrontar los cuadrangulares semifinales. Es lógico que, si estaban en la parte alta para el mes de septiembre, tuvieran poco margen para mejorar su posición, así que mantenerse en esos lugares era una consigna y la cumplieron.

Se trata de Atlético Nacional y América de Cali. El Verdolaga ya era tercero en el rendimiento y hoy manda en la cima, mostrando una escalada de dos posiciones. Por su parte, los Diablos Rojos bajaron una casilla, pero están a un solo punto de distancia. Ambos equipos ya están clasificados, pusieron su calendario al día y muestran la similitud de diferencia de gol positiva en 19.

El otro equipo que todavía tiene opciones de luchar por la ventaja deportiva es Deportivo Cali. El cuadro Azucarero es el caso de mayor mejoría de toda la liga, habiendo subido siete posiciones hasta ubicarse tercero. Aunque no depende de sí mismo para el objetivo de ganar un lugar más, algo que lo anima es tener por delante el derbi frente a América de Cali como para acercarse a esa posibilidad.

Los descalabrados

Son dos los casos en los que se ve una enorme bajada entre los dos momentos, pero el que mayor preocupación genera es el de Independiente Medellín. Pasó de estar luchando por el liderato en septiembre a estar sufriendo para alcanzar el umbral de clasificación en este punto. El Poderoso ha tenido un cambio negativo en su rendimiento que lo ha dejado completamente hundido con la pérdida de seis posiciones.

También está la situación de Deportes Tolima, que bajó siete lugares y depende de un auténtico milagro para meterse a la instancia semifinal. Los malos resultados provocaron la salida de Sebastián Oliveros de la dirección técnica y, ciertamente, la llegada de Luis Fernando Suárez no ha conseguido darle vuelta al asunto. El paisaje no es el más amable al ver que todavía le falta jugar frente a Millonarios y Deportivo Cali.

Tabla comparativa

* Actualizada al 29 de octubre de 2026.

Posición por puntaje actual Cambio de posición con respecto al rendimiento de septiembre Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 +2 ⬆️ Atlético Nacional 35 16 +19 2 -1 ⬇️ América de Cali 34 16 +19 3 +7 ⬆️ Deportivo Cali 30 16 +14 4 +5 ⬆️ Santa Fe 28 16 +6 5 +3 ⬆️ Millonarios 26 16 +10 6 0 🟰 Atlético Bucaramanga 25 15 +8 7 +4 ⬆️ Once Caldas 24 17 +3 8 -6 ⬇️ Independiente Medellín 23 16 -1 9 -4 ⬇️ Águilas Doradas 22 16 +1 10 +2 ⬆️ Cúcuta Deportivo 21 16 -6 11 -7 ⬇️ Deportes Tolima 20 16 -1 12 +1 ⬆️ Internacional de Bogotá 20 17 -2 13 +6 ⬆️ Alianza 18 16 -11 14 -7 ⬇️ Llaneros 17 16 -5 15 +3 ⬆️ Junior 16 16 -3 16 +1 ⬆️ Boyacá Chicó 16 16 -13 17 -3 ⬇️ Deportivo Pereira 14 15 -8 18 -2 ⬇️ Jaguares 13 15 -11 19 -4 ⬇️ Fortaleza 12 16 -7 20 0 🟰 Deportivo Pasto 12 15 -12

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