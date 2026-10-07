¿Cuándo juega Guatemala vs Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League?

Concacaf definió las fechas.

Guatemala buscará la clasificación | @fedefut_oficial

Este miércoles 7 de octubre, la Concacaf hizo oficial el calendario de los cuartos de final de la Nations League 2026 y Guatemala conoció las fechas de su serie frente a Canadá. El seleccionado chapín abrirá la llave como local y buscará aprovechar ese primer encuentro para llegar con un resultado favorable a la definición en territorio canadiense.

El partido de ida se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio El Trébol, mientras que la revancha tendrá lugar el lunes 16 en Canadá. De esta manera, ambos equipos ya pueden organizar su preparación para una eliminatoria que se resolverá en dos encuentros, con apenas tres días de diferencia entre uno y otro.

Por el momento, no se dieron a conocer los horarios de los partidos. Ese es uno de los detalles que todavía quedan pendientes y que se terminarán de definir en los próximos días. Con las fechas confirmadas, la atención de Guatemala comienza a centrarse en el encuentro de ida y en la importancia de hacerse fuerte ante su público.

La localía aparece como uno de los principales argumentos del conjunto guatemalteco para afrontar la serie. El estadio de Municipal será el escenario del primer duelo, en una cancha donde Guatemala se ha hecho fuerte y en la que espera contar con el respaldo de unas tribunas llenas. Conseguir un buen resultado en El Trébol sería un paso importante para afrontar la revancha, aunque la clasificación se decidirá en Canadá.

Si bien el equipo canadiense parte como favorito, Guatemala llega con la confianza que le dio su clasificación a los cuartos de final. La forma en que consiguió avanzar alimenta la ilusión de competir de igual a igual y volver a superar a un rival exigente. El desafío será trasladar ese impulso a los dos partidos de la llave y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Además, existe un antecedente que invita a Guatemala a creer en sus posibilidades. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, el seleccionado chapín eliminó a Canadá después de empatar 1-1 en los 90 minutos e imponerse en la definición por penales.

Aquel triunfo no garantiza lo que pueda suceder en noviembre, pero sí funciona como una referencia para un equipo que ya demostró que puede vencer a este rival y que ahora buscará repetir la clasificación en una serie de ida y vuelta.

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