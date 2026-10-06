“Tuvo buena puntería”: Daniel Torres sobre la agresión que sufrió por parte de un hincha del Independiente Medellín

Durante el encuentro entre Medellín y Santa Fe, Daniel Torres recibió un golpe en la cara por una moneda lanzada por un espectador mientras salía del campo.

Daniel Torres en el Medellín vs Santa Fe | Vizzor y captura Win Sports

Un acto reprochable se vivió en el marco del partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el cual finalizó en triunfo a favor del cuadro ‘Cardenal’ por la mínima diferencia. Todo se dio cuando Daniel Torres abandonó el terreno de juego, futbolista que tiene pasado en el ‘Poderoso de la Montaña’.

En el momento que el volante se retiró del campo aplaudió a la afición local, haciendo gestos que de su parte hay respeto. La mayoría de ellos lo chiflaron e insultaron, algo que digamos no era grave. El tema es que uno de ellos le arrojó un objeto, al parecer una moneda y lo hirió en el rostro.

El compromiso se detuvo por unos minutos y el jugador también recibió la asistencia médica por el corte. Como fue un momento intenso y de violencia, a Torres le preguntaron en zona mixta sobre lo sucedido, a lo cual respondió de manera serena y haciendo énfasis en que quiso reconocer a los hinchas y al club.

“Del golpe, fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín, más allá de los insultos que recibí al momento de salir. Me correspondieron algunos”, declaró Daniel a los medios, palabras recogidas por el periodista Juan Pablo Rúa.

Principio de individualidad

“Fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona, en ello no cambia mi concepto de lo que es la hinchada ni la institución. Una moneda bien pegada, me abrió, la sangre es bastante escandalosa, pero bien, no me hizo ningún daño más allá de la fisura”, concluyó.

"Fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos que he podido recibir al momento de salir. Creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, fue alguien que tuvo una buena puntería." Daniel Torres. https://t.co/ijYSpoqEAt — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) October 6, 2026

Recordemos que Torres estuvo en el DIM desde mediados del 2022 hasta finales del 2023, esto en su segundo ciclo, pues unos años atrás también jugó allí. El tema es que ese paso reciente no fue el mejor, perdió una final allá y luego ganó una precisamente con Santa Fe al Medellín.

Por fortuna el futbolista ‘Albirrojo’ no sufrió mayores consecuencias, ya que ese impacto pudo haber tenido una gravedad importante. Ahora tanto el mediocampista como Santa Fe deben preparar de la mejor manera el partido contra Fortaleza por la Copa BetPlay, cotejo en el que pelean un cupo a los cuartos de final.

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