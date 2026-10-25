¿Cómo está la situación médica de Samuel Martín? La lateral derecha, uno de los dolores de cabeza en Millonarios

Samuel Martín recupera su condición física para enfrentar a América de Cali mientras Millonarios define su clasificación a cuadrangulares.

Samuel Martín, lateral de Millonarios | Vizzor Image

Millonarios tiene un buen tiempo para planificar su partido contra América de Cali, el cual es el siguiente en su calendario de la Liga BetPly 2026-II luego de lo que fue el empate con Once Caldas. En ese partido Samuel Martín salió con molestias, algo que generó preocupación porque en esa zona de laterales derechos el ‘embajador’ tiene varias bajas.

Recordemos que en ese enfrentamiento no culminó ni siquiera el primer tiempo y en su lugar ingresó Rodrigo Ureña, aunque como tal el que ocupó su puesto fue Stiven Vega, que estaba en el mediocentro. Más allá de cualquier cosa, el dilema más grande es que actualmente Alberto Gamero tiene a varios jugadores de esa posición en departamento médico, algo que incide en sus planificaciones.

Jhomier Guerrero se está terminando de recuperar y hace trabajos diferenciados, Carlos Sarabia está en tercera fase de rehabilitación y faltaban exámenes diagnósticos para saber la gravedad de lo de Martín. Al parecer la situación no es grave y Samuel tiene una sobrecarga en el aductor, lo que aumenta sus posibilidades de estar entre los convocados contra la ‘mechita’.

#CortitasYalPie llega gracias @WplayColombia Ⓜ️ILLOS Afortunadamente la resonancia de Martín solo arrojó una carga muscular y no hay lesion mayor en el aductor ALDAIR ZARATE Aún tiene contrato (2029 🐆) pero buscaría su salida a préstamo para tener más actividad https://t.co/RWDoR7HKfM — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 24, 2026

¿La opción más adecuada es Martín?

Por como está el panorama médico actual de Millonarios, si Samuel logra estar al 100%, lo más probable es que Gamero opte por usarlo a él porque es el jugador que es nato en esa posición. Sin embargo, no se puede descartar que utilice a un volante de contención para cumplir esa función.

A pesar del error de la falta que cometió ante Once Caldas, Vega puede ser una de las alternativas porque Gamero lo ha usado ahí y él de cierta forma conoce la función. Otro nombre es el de Sebastián del Castillo, aunque él también juega como volante. Las opciones son reducidas ahí tiene que entrar el ingenio del samario para arreglar.

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Por ahora le queda una semana larga al entrenador de Millonarios para planificar ese partido, ya que ese compromiso está pactado par el martes 3 de noviembre en El Campín. Al estar América ya clasificado, toda la responsabilidad es del ‘azul’ que todavía tiene en veremos su cupo a los cuadrangulares, con la salvedad que depende de sí mismo.

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