Una mates roja invade Mosquera: Santa Fe vence a Fortaleza y avanza en Copa

Los penales decidieron que el ‘León’ fue el equipo que avanzó a la siguiente fase de la Copa BetPlay.

Santa Fe vs Fortaleza por Copa | VizzorImage.

A lo Independiente Santa Fe. El ‘León’ igualó 2-2 con Fortaleza en el Estadio Municipal de Mosquera y en la tanda de penales terminó victorioso. Ahora enfrentará a Once Caldas, a partido único como local.

Al minuto 20 apareció el primero de la tarde en Mosquera. Después de haber hecho méritos, apareció Hugo Rodallega, el ídolo santafereño aprovechó un rebote que dejó Luis Palacios y de pierna derecha derrotó el arco de Fortaleza para el 1-0.

Después el partido entró en una zona de confrontación entre varios jugadores de ambos equipos. Teun Wilke fue el futbolista de Fortaleza que estaba dando de qué hablar y también en lucha constante con los zagueros de Independiente Santa Fe. Mientras tanto Weimar Asprilla era un espectador más en Mosquera.

Precisamente el mexicano puso la igualdad en el Municipal. Después que Nahuel Bustos se tirara al piso, los jugadores de Santa Fe le reclamaron al juez que parara el partido, sin embargo la visita no quiso dar muestra de fair play, siguió la jugada y tras un gran centro Wilke se reportó con el 1-1 al minuto 42. El cuadro local reclamó a sus colegas y a Jairo Mayorga el por qué no se paró el partido y la muestra de compañerismo, a tal punto que hubo empujones entre Hugo Rodallega y Leonardo Pico, ambos profesionales fueron amonestado.

Segundo Tiempo

Independiente Santa Fe salió al Municipal de Mosquera con la convicción de ganarlo en los 90. En la primera jugada de la parte complementaria, Franco Fagúndez le filtró un balón a Luis Palacios y el bogotano derrotó a Williams Barsalina para el 2-1 al 48′.

Pero Fortaleza no de daba por vencido fácilmente. Tras un remate desde fuera del área, Weimar Asprilla rechazó mal, lo hizo a la mitad, allí apareció Franco Pulicastro para poner nuevamente la contienda emparejada. Responsabilidad del guardameta en la igualdad de los ‘Amix’.

Los 90 minutos concluyeron con el 2-2 en el marcador y todo se tenía que definir en los cobros desde el punto penal. En cuartos de final ya estaba esperando Once Caldas. Por un lado en Santa Fe esperaban otra brillante actuación de Weimar Asprilla, como en el Monumental de Argentina ante River Plate; por el otro Williams Barsalina esperaba ser el héroe de la visita.

Después de una larga tanda de penales, Leonardo Pico desperdició su cobro y Helibelton Palacios no perdonó para darle a Santa Fe el paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay.

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