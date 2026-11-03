Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 2 de noviembre de 2026

En Claro Sports Colombia encuentra todos los detalles de lo sucedido con esta lotería en el lunes festivo.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

El Baloto y Revancha es la lotería más popular de Colombia y la que más dinero entrega a sus fieles apostadores. A pesar que este lunes 2 de noviembre fue festivo, millones de colombianos estuvieron pendientes de sus números ganadores, en cualquier momento se daba el anhelado momento en convertirse en millonarios.

Resultados del Baloto hoy, 2 de noviembre de 2026

Baloto 18 19 20 31 43 – Superbalota 14.

Resultados del Revancha hoy, 2 de noviembre de 2026

Baloto Revancha 18 30 37 39 40 – Superbalota 14.

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para entrar a la disputa del premio mayor, únicamente debe elegir cinco números entre 1 y 45 y una superbalota entre 1 y 16. Entre más números pueda atinarle al resultado de cada día, más plata ganará usted en el sorteo. Si le atina al premio ‘gordo’, se lleva indiscutidamente mucho dinero, el cual crece a medida de que nadie dé en el clavo. De todos modos, tiene la opción de pagar un valor adicional para jugar Revancha y duplicar las oportunidades con el mismo cartón.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

El fiel creyente que siempre apuesta con Baloto y Revancha puede adquirir sus tiquetes en varios establecimientos autorizados de cada una de las ciudades del país. Se compran en oficinas de trámite, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén plenamente identificadas con el logotipo del juego. El sistema permite registrarse en la plataforma en línea para hacer el pronóstico de forma digital.

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