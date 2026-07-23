Del estancamiento al crecimiento: Rafael Dudamel sobre los derechos de TV en el FPC

El director técnico del Deportivo Cali apoyo el comunicado de su club respecto a un nuevo acuerdo para la repartición del dinero por derechos de TV en el FPC.

Rafael Dudamel, DT de Cali | VizzorImage.

La repartición del dinero de los derechos de TV en el Fútbol Profesional Colombiano ha sido el tema en boca de todos durante los últimos días. Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali, Junior y Once Caldas, se unieron para exigir un mejor acuerdo y fomentar el crecimiento de la Liga BetPlay Dimayor.

Estos ocho clubes, los llamados más grandes y tradicionales del balompié de Colombia han expresado su inconformidad con el acuerdo actual. En ese orden de ideas, plantaron una premisa de no ceder su derechos de imagen para un nuevo acuerdo de derechos de TV si no hay cambios en la repartición del dinero que proviene de dicho aspecto.

Actualmente los todos los clubes reciben exactamente la misma cantidad de dinero en cuando a los derechos de TV se refiere. Es decir, no hay diferenciación entre clubes grandes, chicos, campeones, últimos en la tabla, históricos y no tradicionales. Justamente, viendo como esto ha afectado al Fútbol Profesional Colombiano tanto nacional como internacionalmente, los grandes han sentado un precedente.

Los mencionados ocho equipos alegan una mejoría en la repartición del dinero de los derechos de TV. Básicamente que a la hora de entregar las cantidades se tenga en cuenta el rendimiento deportivo, la fidelidad de la hinchada y la inversión. Todo esto partiendo de que no les parece justo que los clubes que invierten en fichajes y animan el campeonato, ganen el mismo dinero que quienes pelean por el descenso y se ven envueltos en polémicas financieras.

Rafael Dudamel toma la vocería del Deportivo Cali

El director técnico del Deportivo Cali atendió a los medios de comunicación previo a su debut en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Como era de esperarse el tema de la repartición del dinero por derechos de TV fue abordado. Sin embargo, el estratega venezolano no fue ajeno a la situación.

📺⚽ ¡RAFAEL DUDAMEL HABLÓ DE LOS DERECHOS DE TV!



El entrenador del Deportivo Cali respaldó la postura de su club sobre la distribución de los recursos por derechos de televisión y aseguró que es momento de buscar un modelo que impulse el crecimiento del Fútbol Profesional… pic.twitter.com/eCnkzmbLzt — Gol Caracol (@GolCaracol) July 23, 2026

“Al momento de esa repartición debe haber diferencia entre los equipos grandes y los equipos chicos. Eso es una invitación al crecimiento, lo otro es invitar al estancamiento. Como le ha pasado a muchos. Si con poco esfuerzo recibo lo mismo que el que está arriba, es invitar al estancamiento” afirmó el DT del ‘azucarero’.

Vale la pena recordar que, la Dimayor ya respondió a los comunicados de los clubes involucrados. Justamente fue esa la razón para cita a una asamblea extraordinaria el próximo miércoles 29 de julio en Bogotá. Por otro lado, el Deportivo Cali hará su debut en 2026-II este viernes 24 de julio en condición de local ante Jaguares.

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