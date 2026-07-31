Posibles alineaciones de Junior vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Conoce las posibles alineaciones de Junior y Millonarios para su duelo este sábado por la Liga BetPlay 2026-II.

Alineaciones Junior vs Millonarios por la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla y Millonarios medirán fuerzas por la segunda jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, partido que será en el Romelio Martínez este sábado 1 de agosto sobre las 8:15 p.m. Ambos elencos tienen la tarea de pasar página tras el arranque de semestre, pues cayeron en su juego inaugural del finalización.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Junior: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez; Guillermo Paiva. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver a Junior vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-II?

Este partido será el que cierre la jornada sabatina del fútbol colombiano. Como tal el encuentro se podrá ver por medio de la señal paga de Win Sports +. La otra alternativa, que es del mismo canal, pero vía streaming, es Win Play. Recuerde que el balón empezará a rodar sobre las 8:15 p.m.

Últimos cinco partidos del Junior

29-07-2026 | Barranquilla FC 3-3 Junior.

25-07-2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

22-07-2026 | Junior 2-2 Barranquilla FC.

08-06-2026 | Atlético Nacional 1-0 Junior.

02-06-2026 | Junior 3-0 Atlético Nacional.

Últimos cinco partidos de Millonarios

25-07-2026 | Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga.

18-07-2026 | Millonarios 0-0 Colo Colo.

17-07-2026 | Universitario 2-0 Millonarios.

29-05-2026 | Atlético FC 1-8 Millonarios.

26-05-2026 | Millonarios 1-2 O’Higgins.

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