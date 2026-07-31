El amargo recuerdo de Santa Fe enfrentando a River Plate por Copa Libertadores

Ambos equipos se volverán a citar en el mes de agosto por un cupo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Enzo Pérez arquero/ Juan Ignacio RONCORONI / various sources / AFP.

Independiente Santa Fe hizo efectivo el protagonismo y favoritismo que había en la serie de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Caracas. El ‘Primer Campeón’ nunca sufrió en la llave, siempre fue superior y acorde a su historia avanzó este jueves después de golear 0-5 en el global al equipo de la capital venezolana.

A pesar de solamente haber tenido una incorporación al mercado de fichajes, con la llegada de Kevin Balanta, como reemplazo de Sebastián Quintero, quien no fue inscrito para la presente campaña por una lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal de la rodilla izquierda, el equipo mantuvo el 90% de su base para el encare de esta temporada, ya que solamente se marcharon Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza y Jhon Meléndez abandonaron las arcas del ‘León’.

El único campeón colombiano de la Copa Sudamericana ya sabía que en los octavos de final lo estaba esperando River Plate, el ‘Millonario’ fue uno de los mejores primeros de la fase de grupos de ‘La Otra Mitad de la Gloria’ y solamente estaba expectante del próximo rival en esta fase.

Independiente Santa Fe se vuelve a cruzar al elenco de la ‘Banda Cruzada’ nuevamente, siendo este el segundo enfrentamiento de dos clubes en verse las caras en todas las competiciones de la CONMEBOL, ya que también jugaron en ocasiones anteriores en Recopa Sudamericana y Copa Libertadores, el primero fue Liga de Quito de Ecuador vs Fluminense de Brasil.

Precisamente y recordando los enfrentamientos entre el ‘León’ y el ‘Millonario’, uno de los más recordados y el último entre ambos equipos, se dio el 20 de mayo del 2021, en el marco de la quinta fecha de la Copa Libertadores de aquella edición. Un River plagado de contagiados por covid 19 y sin arquero venció al cuadro colombiano.

Un triunfo que le dio la vuelta al mundo

Así formó River Plate: Enzo Pérez; Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, David Martínez; Milton Casco, Jorge Carrascal, Felipe Peña, José Paradela, Fabrizio Angileri; Julián Álvarez y Agustín Fontana. DT: Marcelo Gallardo.

Así formó Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Alejandro Moralez, Alexander Porras; Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias, Jhon Velásquez; Jersson González y Jorge Ramos. DT: Harold Rivera.

El compromiso disputado en el Monumental de Núñez, sin público por la Pandemia mundial que se vivía, fue un ‘dolor de cabeza’ para el cuadro local, sin embargo el ‘Muñeco’ Gallardo pudo completar un once inicial, sin suplentes y específicamente con arquero, Enzo Pérez se responsabilizó de la posición: “Yo tapo”, en una gesta recordada por los hinchas del ‘Millonario‘. Mientras a Harold Rivera se le vino la noche con equipo completo y variantes en el banco.

Un River con mucho ímpetu noqueó a Santa Fe en los primeros minutos de la contienda en Buenos Aires. Fabrizio Angileri (3) y Julián Álvarez (6) anotaron los primeros goles del ‘Millonario’, al 73′ Kelvin Osorio anotó el descuento para el ‘León’, que solo sirvió para la estadística. Las imágenes de ese partido y su desenlace fue viral en redes sociales, medios de comunicación de todo el mundo replicaron la gesta del elenco argentino.

Lea también: