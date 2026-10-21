Malacateco vs Comunicaciones en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue el minuto a minuto del partido entre Malacateco y Comunicaciones por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Malacateco vs. Comunicaciones! Ambos equipos se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Santa Lucía, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Toros llegan en la décima posición con 15 puntos, mientras que los Cremas ocupan el undécimo lugar con 14 unidades.
Malacateco buscará recuperarse de la derrota por 2-1 frente a Xelajú MC en su última presentación. El conjunto local acumula cuatro victorias, tres empates y siete derrotas en 14 partidos, con 15 goles a favor y 21 en contra. Un triunfo le permitiría alcanzar los 18 puntos y tomar distancia de los últimos puestos de la clasificación.
Por su parte, Comunicaciones llega después de perder 2-1 ante Aurora FC. El equipo albo registra cuatro triunfos, dos empates y ocho derrotas, con 17 goles convertidos y 23 recibidos. Los Cremas intentarán repetir el resultado del último enfrentamiento ante Malacateco, cuando se impusieron por 4-2 el pasado 15 de agosto, para superar a su rival en la tabla.
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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Comunicaciones hoy martes 20 de octubre de 2026?
El encuentro entre Malacateco y Comunicaciones será el martes 20 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de TV Azteca Guate, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.
Alineaciones del Malacateco vs Comunicaciones para la jornada 15, al momento
Malacateco no tendrá jugadores suspendidos para la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Comunicaciones no podrá contar con Diego Santis tras ser expulsado en la fecha anterior. Se estima que Carlos Robles y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.
- Malacateco: Abel Guzmán, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Andru Morales, Isaías de León, Andy Soto (C), José Ochoa, Gabino Vásquez, Eliser Quiñones, Demcy Guzmán. DT: Carlos Robles
- Comunicaciones: Fredy Pérez, Elsar Mantis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Juan Osorio, Samuel Camacho, Stheven Robles (C), Brayam Castañeda, Paolo Dantaz, Nelson García, Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya
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Antecedentes del Malacateco vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala
Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Malacateco y Comunicaciones:
- 15 de agosto de 2026 | Comunicaciones 4-2 Malacateco | Torneo Apertura
- 26 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura
- 3 de marzo de 2026 | Comunicaciones 3-2 Malacateco | Torneo Clausura
- 23 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura
- 16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura