Cuadrangulares Liga BetPlay 2026: así quedaron los grupos de Semifinales; fechas, dónde mirar en vivo y punto invisible

Se conocen los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Finalizó la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con mucho suspenso, pero ya con los ocho mejores equipos clasificados para disputar los cuadrangulares de fin de año. Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América, Once Caldas, Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Bucaramanga buscarán conseguir la estrella de Navidad.

Grupos de los Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026: así quedaron conformados

Grupo A

Nacional

Once Caldas

Santa Fe

Medellín

Grupo B

América

Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

Calendario de los Cuadrangulares de Semifinales de la Liga Betplay 2026: fechas y horarios

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II iniciarán el próximo semestre, es decir el 20, 21, 22 de noviembre. La primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 se jugará de la siguiente manera:

Grupo A

Medellín vs Santa Fe

Once Caldas vs Nacional

Grupo B

Cali vs Millonarios

Bucaramanga vs América de Cali

¿Quién transmite en vivo los Cuadrangulares de la Liga Betplay 2026 y dónde mirar por TV y online?

Toda la Liga BetPlay Dimayor ha sido transmitida por Win Sports, Win Sports + y sus diferentes plataformas, lo que significa que los cuadrangulares también se podrán ver por su pantalla. Online será por Win Play y podrás seguir el minuto a minuto de todos los partidos por Claro Sports.

¿Qué es el punto invisible, cómo funciona y quiénes lo tienen? Reglas y criterios de Cuadrangulares

El punto invisible es un beneficio deportivo que reciben los dos equipos que finalizan en las primeras posiciones de la fase regular (todos contra todos) de la Liga BetPlay Dimayor. Esta ventaja les otorga prioridad en caso de igualdad de puntos al término de los cuadrangulares semifinales y puede resultar determinante para definir a los clasificados a la gran final del campeonato.

No suma puntos en la tabla: aunque su nombre puede generar confusión, este beneficio no representa una unidad adicional en la clasificación de los cuadrangulares. Se trata de un criterio especial de desempate.

aunque su nombre puede generar confusión, este beneficio no representa una unidad adicional en la clasificación de los cuadrangulares. Se trata de un criterio especial de desempate. Ventaja en caso de igualdad: si uno de los equipos que cuenta con el punto invisible termina las seis jornadas de los cuadrangulares con la misma cantidad de puntos que otro rival de su grupo, tendrá prioridad y obtendrá el cupo a la final.

si uno de los equipos que cuenta con el punto invisible termina las seis jornadas de los cuadrangulares con la misma cantidad de puntos que otro rival de su grupo, tendrá prioridad y obtendrá el cupo a la final. Prevalece sobre otros criterios: cuando se presenta un empate en puntos entre equipos y uno de ellos cuenta con esta ventaja, no es necesario recurrir a factores como la diferencia de gol, los goles a favor u otros criterios de desempate.

cuando se presenta un empate en puntos entre equipos y uno de ellos cuenta con esta ventaja, no es necesario recurrir a factores como la diferencia de gol, los goles a favor u otros criterios de desempate. Beneficios en la fase semifinal: los dos mejores equipos de la fase regular reciben esta condición de cabezas de serie y son distribuidos en grupos diferentes (A y B), por lo que no pueden enfrentarse entre sí en los cuadrangulares. Además, tienen el privilegio de disputar en condición de local la última jornada de esta instancia.

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