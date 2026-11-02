¿Por qué James Rodríguez no fue convocado para el partido ante Bucaramanga?

Nacional le da descanso a James Rodríguez pensando en los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Edwin Cardona y Alfredo Morelos regresan.

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional afrontará su compromiso ante Atlético Bucaramanga con una novedad importante en su lista de convocados: James Rodríguez no estará disponible para el partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay. El volante cucuteño no fue incluido por Lucas González, en una decisión que estaría relacionada con la necesidad de administrar las cargas físicas de la plantilla de cara a la recta definitiva del campeonato.

Con la clasificación a las fases finales prácticamente asegurada, el conjunto antioqueño tiene margen para gestionar algunos minutos y darle descanso a futbolistas que han tenido una exigencia importante durante las últimas jornadas. En ese grupo aparece James, quien fue titular en los recientes compromisos frente a Independiente Medellín y Santa Fe, dos encuentros que representaron un esfuerzo considerable para el mediocampista.

¿Por qué no fue convocado James Rodríguez contra Bucaramanga?

La ausencia del colombiano respondería a una decisión técnica de rotación y prevención física. Lucas González ya había anticipado que la seguidilla de partidos obligaría a realizar modificaciones en la nómina, especialmente pensando en llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles a los cuadrangulares semifinales.

Aunque Nacional tuvo varios días para preparar el encuentro frente al Bucaramanga, el cuerpo técnico habría considerado conveniente darle descanso a James después de su participación como titular en los dos compromisos anteriores. La intención es evitar una sobrecarga y permitirle recuperar energías para los desafíos que vienen.

Por ahora, se espera que James Rodríguez pueda regresar para el compromiso de la fecha 18, cuando Atlético Nacional reciba a Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, su presencia tampoco estaría completamente garantizada, pues el cuerpo técnico podría mantener el plan de dosificar sus minutos para que llegue en buenas condiciones físicas a los cuadrangulares.

Edwin Cardona y Alfredo Morelos regresan a la convocatoria

Una de las novedades positivas para Lucas González será el regreso de Edwin Cardona, quien no pudo estar frente a Independiente Santa Fe debido a que debía cumplir una fecha de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El mediocampista vuelve a estar disponible y se convierte en una alternativa importante para el funcionamiento ofensivo del equipo antioqueño.

Otro de los futbolistas que estará nuevamente a disposición del entrenador es Alfredo Morelos. El delantero no estuvo en plenitud de condiciones durante los entrenamientos previos al partido contra Santa Fe y terminó siendo baja. Ahora regresa a la convocatoria y Nacional recupera a uno de sus principales referentes en el frente de ataque.

Por otra parte, Samuel Velásquez no aparece en la lista de convocados, por lo que Milton Casco tendría la posibilidad de ocupar el lateral izquierdo. El argentino deberá tener precaución, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y, si recibe una nueva amonestación en Bucaramanga, se perderá el siguiente compromiso frente a Deportivo Pereira.

Nacional piensa en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Además de administrar las cargas de James Rodríguez, Atlético Nacional espera recuperar a otros jugadores para afrontar las fases finales. Entre ellos aparecen Néider Parra y Marlos Moreno, quien estaría cerca de regresar a la actividad deportiva y volver a ser tenido en cuenta por Lucas González.

Así las cosas, el compromiso frente a Atlético Bucaramanga también representa una oportunidad para que Nacional gestione su plantilla y llegue con sus principales figuras en las mejores condiciones posibles a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. La prioridad del cuerpo técnico será evitar nuevas bajas y contar con una nómina competitiva para luchar por el título.

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