Dávinson Sánchez pasa del autogol al alivio: Galatasaray vence al Basaksehir

El defensor central marcó en propia puerta y hasta le anularon la posibilidad de redención, pero su equipo se adueñó del triunfo agónicamente.

Dávinson Sánchez en el Galatasaray | Bunyamin Celik / Anadolu via AFP

El Galatasaray, con mucho suspenso al cierre, estiró su ventaja en la cima tras lograr una victoria electrizante por la cuarta jornada. Los dirigidos por Okan Buruk vencieron por 2-3 al Istambul Basaksehir para iniciar la fecha en la Superliga de Turquía. Sudando petróleo, la visita se adueñó de un triunfo clave que lo pone con 10 puntos en el torneo.

Victor Osimhen (16′), Lucas Torreira (71′) y Gabriel Sara (90′) dieron la cuota de goles para los ‘Leones’. Respecto a los tantos del local, envalentonado en buena parte del partido, uno de penal de Eldor Shomurodov (66′) y el de propia puerta de Dávinson Sánchez (76′) hicieron levantar de la silla a los simpatizantes locales. Cabe recordar que Umut Bozok, del cuadro anfitrión, fue expulsado previo al agónico gol de Sara.

Sánchez venía de ser uno de los héroes en la anterior jornada, pues convirtió en el triunfo 3-2 de los suyos ante Goztepe. El zaguero cafetero tuvo un partido de locos, no solo por la diana en contra, sino por una posibilidad clarísima que tuvo para anotar y de hecho convirtió, pero le castigó un minucioso fuera de lugar que le impidió tener redención.

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El partido loco de Dávinson Sánchez

Irónicamente, Sánchez se mandó un golazo de cabeza, pero en la misma portería que defendía Ugurcan Cakir. Después de un tiro de esquina, ejecutado de forma cerrada, a los 75′ se equivoca el cafetero. Su cara lo dice todo: le dio al lado que no era.

¿QUÉ LE PASÓ A DAVINSON SÁNCHEZ? Insólito blooper y CABEZAZO EN CONTRA del colombiano, para que el Başakşehir se ponga 2-2 por la Superliga de Turquía. Menos mal que terminó ganando 3-2 el Galatasaray…



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Ese fue el 2-2 que rápidamente mandaría en ultraofensiva al Galatasaray. Seis minutos después del accidente, convirtió el que podía ser el gol de la victoria. Sin embargo, un milimétrico fuera de lugar, además de una minuciosa revisión del VAR, frustraron la celebración del zaguero. Recibió otro centro y en esta si le atinó al arco que era, pero al fin no valió.

🚨 Davinson Sánchez scores for Gala !



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Minutos después del gol anulado, Sara marcó de tiro libre para la victoira final. Respiración profunda para el Galatasaray, que con Sánchez y compañía, se alista para el debut por Champions League esta temporada. El miércoles 9 de septiembre jugará ante el Sporting de Lisboa en suelo portugués, abriendo la fase de liga.

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