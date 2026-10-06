Las víctimas de Lionel Messi: el mapa de todos sus goles con Argentina 

Lionel Messi ha convertido 125 goles ante 45 selecciones. Bolivia es su víctima favorita, Estonia sufrió cinco en una noche y Benín puede ser la número 46

Messi ante Benín: 125 goles, 45 víctimas y un récord por conquistar | Claro Sports

Lionel Messi llega a su despedida de la Selección Argentina con un mapa goleador que abarca todo el planeta. Son 125 goles frente a 45 selecciones de cinco confederaciones distintas, desde el primero contra Croacia en marzo de 2006 hasta el último ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Benín, rival este martes en el Monumental, representa una última posibilidad de ampliar el mapa: si convierte, el conjunto africano se transformará en la víctima número 46.

Bolivia aparece once veces; Ecuador y Venezuela, siete cada uno; Uruguay, seis. En el extremo opuesto hay 18 selecciones que recibieron exactamente un tanto. Entre ambas puntas están Brasil, México, Francia, Nigeria, Alemania, Países Bajos y otros rivales ligados a los mejores momentos que definieron sus más de dos décadas con la Albiceleste.

Bolivia encabeza una lista de 45 selecciones

Selecciones a las que Messi le ha metido gol | Claro Sports

Ningún país ha recibido más goles de Messi que Bolivia. Fueron 11, casi 9% de toda su producción internacional. Además, es el único rival con doble dígito. Ecuador y Venezuela comparten el segundo lugar con siete, mientras Uruguay completa el grupo de cuatro selecciones que recibieron al menos seis tantos.

La concentración sudamericana es lógica por el calendario de Argentina: 52 de sus 125 goles, el 41.6%, son contra selecciones de la CONMEBOL. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y Perú. Las selecciones fuera de la confederación con más goles recibidos son Estonia, en un solo partido, Argelia y Guatemala.

Goles Selecciones 11 Bolivia 7 Ecuador, Venezuela 6 Uruguay 5 Argelia, Brasil, Chile, Estonia, Guatemala, Paraguay 4 México, Panamá 3 Colombia, Croacia, Curazao, Francia, Haití, Nigeria, Perú, Suiza 2 Australia, Austria, España, Honduras, Hong Kong, Jamaica, Nicaragua 1 Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Estados Unidos, Irán, Islandia, Jordania, Países Bajos, Portugal, Serbia y Montenegro, Zambia

Messi marcó ante las cinco confederaciones que enfrentó

CONMEBOL domina por cantidad de goles, pero UEFA aporta la mayor diversidad de víctimas. Messi anotó 26 veces contra 14 selecciones europeas diferentes. Frente a CONCACAF hizo otros 27 ante diez países; África ha recibido 12 con seis representantes y Asia acumuló ocho frente a seis.

MÁS INFORMACIÓN: Luka Modric promete reacción de Croacia ante España y deja abierta la fecha para su retiro

La única confederación que no aparece es la OFC de Oceanía, ya que nunca enfrentó a un rival de la región.

Confederación Selecciones diferentes Goles % de los goles CONMEBOL 9 52 41.6% CONCACAF 10 27 21.6% UEFA 14 26 20.8% CAF 6 12 9.6% AFC 6 8 6.4% Total 45 125 100%

De Croacia a Egipto: los goles que cambiaron su historia con Argentina

Croacia fue el primer país en sumarse a la lista. El 1 de marzo de 2006, en su sexto partido con la selección mayor, convirtió su primer gol internacional en la derrota argentina por 3-2. Tres meses después apareció Serbia y Montenegro: ingresó desde el banco en Alemania 2006 y marcó el 6-0 con 18 años y 357 días, convirtiéndose en el goleador argentino más joven en una Copa del Mundo.

México ocupa un lugar particular en el listado. En la Copa América 2007, Messi le marcó en semifinales con una definición por encima de Oswaldo Sánchez. Quince años después volvió a encontrarse con el Tri en un escenario de máxima exigencia: Argentina venía de perder ante Arabia Saudita y una nueva derrota significaba la eliminación de Qatar 2022. Su zurdazo a los 64 minutos abrió el 2-0 y cambió el curso del torneo que terminaría con la Albiceleste campeona.

Ecuador representa quizá el partido individual más trascendente de la lista. Argentina llegó a Quito el 10 de octubre de 2017 fuera de los puestos de clasificación directa a Rusia 2018 y recibió un gol antes del primer minuto. Messi respondió con tres. El 3-1 aseguró el boleto mundialista.

Francia aparece solamente con tres goles, pero dos pertenecen al partido más importante de su carrera. Convirtió a los 23 minutos y nuevamente en el tiempo extra de la final del Mundial, que aseguró su tercera estrella. La Scaloneta empató 3-3 y terminó campeona en los penales.

Estonia, los hat-tricks y las noches de mayor producción

La víctima más castigada en un solo encuentro es Estonia. El 5 de junio de 2022, cuatro días después de ganar la Finalissima, marcó los cinco goles del 5-0 disputado en Pamplona.

Nunca antes había marcado cinco veces en un partido con Argentina y se convirtió, después de Juan Andrés Marvezi y José Manuel Moreno, en apenas el tercer futbolista que alcanzaba esa cifra en un encuentro con la selección.

El repóker encabeza una colección de 11 partidos con al menos tres goles. Suiza abrió la cuenta de hat-tricks en 2012; después llegaron Brasil, Guatemala, Panamá, Ecuador, Haití, Bolivia en dos ocasiones, Curazao y Argelia.

El más reciente fue ante la selección africana en el debut del Mundial 2026. Con sus tres tantos, alcanzó el récord histórico de 16 goles de Miroslav Klose en Copas del Mundo.

Las 125 dianas se distribuyen en cuatro escenarios: 54 llegaron en amistosos, 36 en Eliminatorias, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. La Finalissima es la única competencia oficial que disputó con Argentina sin convertir: jugó una vez y dio dos asistencias en el 3-0 sobre Italia.

Competición Partidos Goles Promedio Amistosos 61 54 0.89 Eliminatorias 72 36 0.50 Copa Mundial 34 21 0.62 Copa América 39 14 0.36 Finalissima 1 0 0.00 Total 207 125 0.60

Argentina y Estados Unidos, los territorios donde Messi marcó más goles

Argentina ocupa con diferencia el primer lugar de sedes en las que Messi hizo más goles, con 38 tantos, mientras Estados Unidos aparece segundo con 28. Entre ambos países concentran 66 anotaciones, el 52.8% de toda su producción con la selección mayor. La cifra estadounidense está impulsada por las Copas América de 2016 y 2024, además del Mundial de 2026 y numerosos amistosos disputados allí.

Brasil aparece tercero con nueve goles anotados en su territorio, mientras Qatar, por su gran Mundial, y España, con los cinco tantos ante Estonia, registran ocho cada uno. Suiza completa los cinco principales países con cinco tantos en tres partidos amistosos, seguida por Ecuador, Guatemala y Venezuela, con tres cada uno.