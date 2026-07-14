¿Sociedad colombiana en Cerdeña? El Cagliari de Yerry Mina va con todo por Juan Fernando Quintero

Se informa desde Argentina que el Cagliari de Italia estaría próximo a hacer una oferta por Juan Fernando Quintero.

Yerry Mina y Juan Fernando Quintero | REUTERS/Albert Gea

La decepción de la eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Suiza poco a poco se va apaciguando. Sin embargo, la grandes actuaciones del combinado ‘tricolor’ dejo a algunos jugadores muy encaminados a cambiar de aires al despertar el interés de clubes de mayor envergadura.

Uno de ellos es Juan Fernando Quintero. Pese a que el número 20 del equipo amarillo, azul y rojo, nunca fue titular. Cada vez que Juanfer ingresaba al terreno de juego, la Selección Colombia elevaba su nivel de manera superlativa. Su visión, calidad y técnica ha llamado la atención, nuevamente, del fútbol de Europa.

El actual jugador de River Plate de Argentina, quien antes de iniciar el Mundial 2026 dejo en vilo su continuidad en el conjunto de Buenos Aires, estaría próximo a recibir una oferta para jugar, por cuarta vez en sus carrera, en un equipo del viejo continente. Vale la pena recordar que, Juan Fernando Quintero ya supo portar los colores del FC Porto de Portugal, Pescara de Italia y Rennes de Francia.

Desde Italia buscan a Juan Fernando Quintero

Desde Argentina, mediante el periodista deportivo Sebastián Srur, se ha revelado que el Cagliari de Italia estaría interesado en fichar a Juan Fernando Quintero. El equipo en donde milita y es capitán, su compatriota, Yerry Mina, estaría analizando hacer una oferta formal para hacerse con los servicios del colombiano.

ATENCIÓN

El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer. Y no descarto que aparezca una oferta pronto.

Ahí juega su compatriota Jerry Mina.#River pic.twitter.com/0fo4eFEl0M — Sebastián Srur (@Sebasrur) July 14, 2026

El volante ofensivo de 33 años está tazado en 1.8 millones de euros y por su influencia futbolística en todos los equipos por los que ha pasado, el precio estaría dentro del presupuesto del equipo italiano. En la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 no hubo un jugador que creará más opciones de gol en tan poco tiempo como el número 20 de la Selección Colombia.

494 partidos como futbolista profesional, 80 goles, más de 70 asistencias y cinco títulos, son los números de Juanfer Quintero en su carrera. Su calidad es innegable, su talento único, pero su estado físico siempre ha sido una incógnita para dar el salto a un grande de Europa. Será entonces cuestión de tiempo para que Cagliari decida si hacer o no una oferta formal a River Plate de Argentina por su número 10.

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