¡Baloto.com hizo multimillonario a un caldense! Cayó el premio mayor de Revancha y el afortunado ganador se llevará a casa $11.600 millones

Por primera vez en la historia, Baloto.com deja un ganador del premio mayor de Revancha. Siendo esta la segunda vez que cae este año.

Cayó Baloto Revancha en el eje cafetero | Baloto.

Revancha cayó por segunda vez en este año y le cambiará la vida a un colombiano. En el sorteo número 2701, un jugador en Palestina, Caldas, se llevó el gran acumulado de $11.600 millones, realizando su jugada a través de Baloto.com, plataforma digital que ya acumula más de un millón de usuarios registrados.

El nuevo multimillonario compró su tiquete bajo la modalidad manual y ganó con los números 02, 18, 19, 25, 26 y la súper balota 8. Además, es la primera vez en la historia que cae Revancha en el departamento de Caldas.

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El sorteo de Revancha dejó en total 25.390 ganadores, entregando más de $11.696 millones en premios.

Entre el 25 de mayo de 2022 y el 23 de agosto de 2026, Baloto Revancha ha pagado premios por más de $418.666 millones, correspondientes a 11.833.813 ganadores en todo el país. En el mismo periodo el juego ha transferido más de $258.461 millones al sistema de salud del país.

El nuevo multimillonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

Revancha se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página www.baloto.com .También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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