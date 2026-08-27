Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Estos son los números que cayeron en el último sorteo del Baloto y así quedó el acumulado para la próxima jornada.

Baloto Colombia
Resultado de Baloto en Colombia.

El Baloto vuelve a captar la atención de miles de colombianos que esperan conocer si la suerte estuvo de su lado en el más reciente sorteo. Con un nuevo acumulado en juego y la expectativa puesta en los números ganadores, a continuación le contamos cuáles fueron las cifras que salieron y si hubo algún afortunado que logró llevarse el premio mayor.

Resultados del Baloto hoy, 26 de agosto de 2026

  • Números ganadores: 20 – 30 – 33 – 35 – 41 – 05.
  • Nuevo acumulado: $55.600 millones de pesos.

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Resultados de Revancha hoy, 26 de agosto de 2026

  • Números ganadores: 02 – 18 – 19 – 25 – 26 – 08.
  • Nuevo acumulado: $2.000 millones de pesos.

¿Cómo jugar al Baloto?

Para participar en el sorteo más jugoso del país, usted debe escoger un total de cinco números entre el 1 y 45además de sumar una súperbalota entre 1 y 16. Si desea llevarse el premio mayor, la idea es atinarle a todos los dígitos. A medida de que acierte más, mayor será el premio para usted. Baloto es el juego principal, pero usted decide si participa en Revancha a cambio de un valor adicional.

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¿Dónde comprar el Baloto?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un buen tiempo la compañía lanzó su plataforma web para hacer su registro y el respectivo pronóstico digitalmente.

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