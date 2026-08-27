Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de agosto de 2026

Estos son los números que cayeron en el último sorteo del Baloto y así quedó el acumulado para la próxima jornada.

Resultado de Baloto en Colombia.

El Baloto vuelve a captar la atención de miles de colombianos que esperan conocer si la suerte estuvo de su lado en el más reciente sorteo. Con un nuevo acumulado en juego y la expectativa puesta en los números ganadores, a continuación le contamos cuáles fueron las cifras que salieron y si hubo algún afortunado que logró llevarse el premio mayor.

Resultados del Baloto hoy, 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 20 – 30 – 33 – 35 – 41 – 05.

20 – 30 – 33 – 35 – 41 – Nuevo acumulado: $55.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 26 de agosto de 2026

Números ganadores: 02 – 18 – 19 – 25 – 26 – 08 .

02 – 18 – 19 – 25 – 26 – . Nuevo acumulado: $2.000 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.701 de #BalotoRevancha del miércoles 26 de agosto.



¡46.918 ganadores en total! Con un nuevo multimillonario gracias a Revancha🎉✨



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn 📱📱 pic.twitter.com/oU491FPKki — Baloto (@Baloto_Colombia) August 27, 2026

¿Cómo jugar al Baloto?

Para participar en el sorteo más jugoso del país, usted debe escoger un total de cinco números entre el 1 y 45, además de sumar una súperbalota entre 1 y 16. Si desea llevarse el premio mayor, la idea es atinarle a todos los dígitos. A medida de que acierte más, mayor será el premio para usted. Baloto es el juego principal, pero usted decide si participa en Revancha a cambio de un valor adicional.

¿Dónde comprar el Baloto?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un buen tiempo la compañía lanzó su plataforma web para hacer su registro y el respectivo pronóstico digitalmente.

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