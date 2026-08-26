Resultado de MiLoto hoy, 25 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores para el sorteo de MiLoto del martes 25 de agosto.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

El martes se lo ha tomado una de las loterías más populares de los ‘cafeteros’, MiLoto volvió a dejar una noche de sorteo para todos los colombianos. Los participantes de esta lotería despertaron esperando con ansias el resultado del martes 25 de agosto. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Resultado de MiLoto de este martes, 25 de agosto de 2026

Números ganadores: 04 – 12 – 17 – 24 – 33.

04 – 12 – 17 – 24 – 33. Nuevo acumulado: $260 millones de pesos.

Resultado MiLoto 25 de agosto | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Cobrar premios de MiLoto: ¿Qué hacer?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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