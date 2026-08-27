Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 26 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

La suerte dejó nuevos ganadores en los principales sorteos del país. Consulte los resultados de loterías y chances del 26 de agosto.

Lotería del Valle.
Lotería del Valle.

La suerte volvió a estar en juego. Este miércoles 26 de agosto, varios premios mayores encontraron a sus ganadores en los más recientes sorteos realizados en Manizales, Meta y Valle. A través de Claro Sports, conozca todos los detalles y repase los resultados de las principales loterías y chances del país.

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4969
  • Premio mayor: $2.200 millones de pesos.
  • Número: 4128
  • Serie: 102

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Lotería del Valle

  • Sorteo: 4863
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 9934
  • Serie: 261

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3313
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 8134
  • Serie: 096

Resultados de chances hoy

  • Astro Luna: 9 0 8 7 – Geminis
  • Pick 4 Noche: 2 5 5 2
  • Pick 3 Noche: 3 2 9
  • Cafeterito Noche: 4 9 2 77
  • Caribeña Noche: 3 0 0 7
  • Sinuano Noche: 8 4 9 02
  • Motilon Noche: 2 8 6 52
  • Culona Noche: 1 3 1 9
  • Fantastica Noche: 0 3 6 3
  • Chontico Noche: 7 9 6 43
  • Paisita Noche: 9 0 9 2
  • Pick 4 Día: 8 3 7 5
  • Pick 3 Día: 5 3 9
  • Antioqueñita 2: 5 2 4 25
  • Astro Sol: 7 3 7 2 – Cancer
  • Dorado Tarde: 4 7 9 93
  • Motilon Tarde: 4 7 7 55
  • Caribeña Día: 5 9 9 54
  • Fantastica Día: 0 7 3 83
  • Paisita Día: 6 1 9 18
  • Chontico Día: 6 2 5 35
  • Cafeterito Tarde: 3 4 4 26
  • Dorado Mañana: 3 8 2 07
  • Antioqueñita 1: 5 3 2 50

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