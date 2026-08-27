Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 26 de agosto de 2026
La suerte dejó nuevos ganadores en los principales sorteos del país. Consulte los resultados de loterías y chances del 26 de agosto.
La suerte volvió a estar en juego. Este miércoles 26 de agosto, varios premios mayores encontraron a sus ganadores en los más recientes sorteos realizados en Manizales, Meta y Valle. A través de Claro Sports, conozca todos los detalles y repase los resultados de las principales loterías y chances del país.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4969
- Premio mayor: $2.200 millones de pesos.
- Número: 4128
- Serie: 102
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Lotería del Valle
- Sorteo: 4863
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 9934
- Serie: 261
Lotería del Meta
- Sorteo: 3313
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 8134
- Serie: 096
Resultados de chances hoy
- Astro Luna: 9 0 8 7 – Geminis
- Pick 4 Noche: 2 5 5 2
- Pick 3 Noche: 3 2 9
- Cafeterito Noche: 4 9 2 77
- Caribeña Noche: 3 0 0 7
- Sinuano Noche: 8 4 9 02
- Motilon Noche: 2 8 6 52
- Culona Noche: 1 3 1 9
- Fantastica Noche: 0 3 6 3
- Chontico Noche: 7 9 6 43
- Paisita Noche: 9 0 9 2
- Pick 4 Día: 8 3 7 5
- Pick 3 Día: 5 3 9
- Antioqueñita 2: 5 2 4 25
- Astro Sol: 7 3 7 2 – Cancer
- Dorado Tarde: 4 7 9 93
- Motilon Tarde: 4 7 7 55
- Caribeña Día: 5 9 9 54
- Fantastica Día: 0 7 3 83
- Paisita Día: 6 1 9 18
- Chontico Día: 6 2 5 35
- Cafeterito Tarde: 3 4 4 26
- Dorado Mañana: 3 8 2 07
- Antioqueñita 1: 5 3 2 50