Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 26 de agosto de 2026

La suerte dejó nuevos ganadores en los principales sorteos del país. Consulte los resultados de loterías y chances del 26 de agosto.

Lotería del Valle.

La suerte volvió a estar en juego. Este miércoles 26 de agosto, varios premios mayores encontraron a sus ganadores en los más recientes sorteos realizados en Manizales, Meta y Valle. A través de Claro Sports, conozca todos los detalles y repase los resultados de las principales loterías y chances del país.

Lotería de Manizales

Sorteo: 4969

4969 Premio mayor: $2.200 millones de pesos.

$2.200 millones de pesos. Número: 4128

4128 Serie: 102

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Lotería del Valle

Sorteo: 4863

4863 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 9934

9934 Serie: 261

Sorteo: 3313

3313 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 8134

8134 Serie: 096

Resultados de chances hoy

Astro Luna : 9 0 8 7 – Geminis

: 9 0 8 7 – Geminis Pick 4 Noche : 2 5 5 2

: 2 5 5 2 Pick 3 Noche : 3 2 9

: 3 2 9 Cafeterito Noche : 4 9 2 77

: 4 9 2 77 Caribeña Noche : 3 0 0 7

: 3 0 0 7 Sinuano Noche : 8 4 9 02

: 8 4 9 02 Motilon Noche : 2 8 6 52

: 2 8 6 52 Culona Noche : 1 3 1 9

: 1 3 1 9 Fantastica Noche: 0 3 6 3

0 3 6 3 Chontico Noche : 7 9 6 43

: 7 9 6 43 Paisita Noche : 9 0 9 2

: 9 0 9 2 Pick 4 Día : 8 3 7 5

: 8 3 7 5 Pick 3 Día : 5 3 9

: 5 3 9 Antioqueñita 2 : 5 2 4 25

: 5 2 4 25 Astro Sol: 7 3 7 2 – Cancer

7 3 7 2 – Cancer Dorado Tarde : 4 7 9 93

: 4 7 9 93 Motilon Tarde : 4 7 7 55

: 4 7 7 55 Caribeña Día : 5 9 9 54

: 5 9 9 54 Fantastica Día : 0 7 3 83

: 0 7 3 83 Paisita Día : 6 1 9 18

: 6 1 9 18 Chontico Día : 6 2 5 35

: 6 2 5 35 Cafeterito Tarde : 3 4 4 26

: 3 4 4 26 Dorado Mañana : 3 8 2 07

: 3 8 2 07 Antioqueñita 1: 5 3 2 50

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