Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 24 de septiembre de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de las chances y loterías para el jueves 24 de septiembre.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Últimos días del mes de septiembre y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances colombianas tuvieron una nueva jornada de sorteos y los participantes están en vilo para saber si son o no uno de los felices ganadores de un par de millones de pesos. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles de los sorteos del jueves 24 de septiembre.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2865

2865 Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 9744

9744 Serie: 090

Lotería de Quindío

Sorteo: 3016

3016 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 9983

9983 Serie: 010

Resultados de los chances hoy, 24 de septiembre de 2026

Dorado: Mañana 4018 – La 5ta: 1 – Tarde 7774 – La 5ta 6 – Noche 4326 – La 5ta 4

Mañana 4018 – La 5ta: 1 – Tarde 7774 – La 5ta 6 – Noche 4326 – La 5ta 4 Culona: Día 1007 – Noche 6487

Día 1007 – Noche 6487 Astro Sol: 8544 – Signo Escorpión

8544 – Signo Escorpión Astro Luna: 8006 – Signo Capricornio

8006 – Signo Capricornio Pijao de Oro: 7268 – La 5ta 5

7268 – La 5ta 5 Paisita: Día 4078 – La 5ta 1 – Noche 1806 – Conejo

Día 4078 – La 5ta 1 – Noche 1806 – Conejo Chontico: Día 1872 – La 5ta 2 – Noche 6391 – La 5ta 1

Día 1872 – La 5ta 2 – Noche 6391 – La 5ta 1 Cafeterito: Tarde 7503 – La 5ta 2 – Noche 3072 – La 5ta 1

Tarde 7503 – La 5ta 2 – Noche 3072 – La 5ta 1 Sinuano: Día 1929 – La 5ta 0 – Noche 3560 – La 5ta 9

Día 1929 – La 5ta 0 – Noche 3560 – La 5ta 9 Cash Three: Día 659 – Noche 663

Día 659 – Noche 663 Play Four: Día 1802 – Noche 6888

Día 1802 – Noche 6888 Samán: Día 2583

Día 2583 Cash Three: Día 659 – Noche 663

Día 659 – Noche 663 Play Four: Día 1802 – Noche 6888

Día 1802 – Noche 6888 Samán: Día 2583

Día 2583 Caribeña: Día 4169 – La 5ta 6 – Noche 9050 – La 5ta 8

Día 4169 – La 5ta 6 – Noche 9050 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 0403 – La 5ta 2 – Noche 7323 – La 5ta 5

Tarde 0403 – La 5ta 2 – Noche 7323 – La 5ta 5 Fantástica: Día 7367 – La 5ta 9 – Noche 4348 – La 5ta 2

Día 7367 – La 5ta 9 – Noche 4348 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 7029 – La 5ta 5 – Tarde 1124 – La 5ta 6

Día 7029 – La 5ta 5 – Tarde 1124 – La 5ta 6 Evening: 5703

5703 Win 4: 2969

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