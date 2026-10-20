¡MiLoto cae y hace millonario a un jugador de Chipaque! Resultados y números de este lunes, 19 de octubre de 2026

Además del acumulado del premio mayor, hubo 34 personas que se quedaron a un acierto del objetivo más alto.

Ganador de MiLoto en Chipaque. – @Baloto_Colombia.

* Con la información de Operador Nacional de Juegos.

Los números 01, 10, 11, 27 y 28 llevaron la suerte a un municipio de Cundinamarca y convirtieron a Chipaque en protagonista del más reciente sorteo de MiLoto. El ganador compró su tiquete en un punto de venta de Paga Todo y eligió sus números mediante la modalidad manual. Otras 34 personas estuvieron cerca de entrar a dividir el premio mayor, pero se quedaron con cuatro aciertos.

El sorteo No. 0626 deja un total de 12.001 ganadores, entregando más de $290 millones en premios entre las diferentes categorías del juego. Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, y hasta el 18 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado 3.819.436 premios y ha transferido más de $26.000 millones al sistema de salud, recursos que contribuyen al financiamiento de los servicios de salud de los colombianos.

Resultado del MiLoto de este lunes, 19 de octubre de 2026

Números ganadores: 01 – 10 – 11 – 27 – 28.

01 – 10 – 11 – 27 – 28. Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego ofrece una dinámica interactiva y atractiva basada en la selección de cinco números entre el 1 y el 39. Los usuarios acceden a una escala de premios que incrementa su valor a partir de dos aciertos logrados. La coincidencia exacta de la combinación elegida otorga el pozo acumulado correspondiente a esa jornada. Además, si no se registra un ganador del premio mayor, el monto acumulado crece continuamente para el siguiente sorteo.

Pasos para reclamar premios de MiLoto

El proceso para realizar el cobro de un premio está sujeto al monto total obtenido por el usuario.Los importes menores pueden redimirse de forma directa en cualquiera de los puntos de venta autorizados. No obstante, se sugiere verificar previamente los límites máximos de entrega en cada establecimiento. Si el valor supera dicho tope, será necesario presentar una documentación específica y gestionar el cobro directamente en una oficina principal autorizada.

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