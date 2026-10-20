Rating Colombia del 19 de octubre de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’, se adueña de la cima

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles respecto al rating de la televisión colombiana para el lunes 19 de octubre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Comenzó la penúltima semana del mes de octubre. ‘Yo me llamo’ sigue siendo el programa más predilecto de los hogares colombianos. La producción estelar de Caracol TV se toma por completo la cima del escalafón. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 19 de octubre.

Rating en Colombia del 19 de octubre de 2026, según CNC

‘Yo me llamo’ – Caracol TV | 17,66 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,97 % María la caprichosa – Caracol TV | 10,80 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 10,56 % Masterchef celebrity – RCN | 8,87 % Ciudad lejana – Caracol TV | 7,06 % La rosa de Guadalupe – RCN | 6,06 % Alas rotas – Caracol TV | 6,01 % Destinos cruzados – Caracol TV | 5,64 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,52 %

Programación de fútbol para este martes, 20 de octubre de 2026

2:00 p.m. | Manchester City vs AEK Atenas | Champions League.

2:00 p.m. | PSG vs Barcelona | Champions League.

2:00 p.m. | Porto vs PSV Eindhoven | Champions League.

4:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

6:15 p.m. | Internacional de Bogotá vs Fortaleza | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

6:30 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

7:30 p.m. | Vasco Da Gama vs Boca Juniors | Copa Sudamericana.

8:30 p.m. | Millonarios vs Once Caldas | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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