Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 3 de septiembre de 2026
En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 3 de septiembre.
Comenzó un nuevo mes y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo día de sorteos para descubrir nuevos ganadores en el territorio ‘cafetero’. Los creyentes en la suerte amanecen con muchas ansias de saber si son o no los acreedores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el jueves 3 de septimebre.
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 2 de septiembre de 2026
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2862
- Premio mayor: $1.000 millones de pesos.
- Número: 3427
- Serie: 006
Lotería de Quindío
- Sorteo: 3013
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 8498
- Serie: 173
MÁS INFORMACIÓN: Oficial: Alberto Gamero regresa a la dirección técnica de Millonarios
Resultados de chances hoy, 3 de septiembre
- Dorado: Mañana 0820 – La 5ta 9 – Tarde 4859 – La 5ta 6 – Noche 6251 – La 5ta 7
- Culona: Día 6390 – Noche 7987
- Astro Sol: 0038 – Signo Leo
- Astro Luna: 4703 – Signo Capricornio
- Pijao de Oro: 1910 – La 5ta 9
- Paisita: Día 9439 – La 5ta 7 – 9662 – Tigre
- Chontico: Día 2909 – La 5ta 5 – Noche 3544 – La 5ta 1
- Cafeterito: Tarde 1766 – La 5ta 5 – Noche 9718 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 1780 – La 5ta 5 – Noche 7196 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 366 – Noche 778
- Play Four: Día 1883 – Noche 5706
- Samán: Día 1692
- Caribeña: Día 2561 – La 5ta 3 – Noche 9935 – La 5ta 8
- Motilón: Tarde 6400 – La 5ta 6 – Noche 5048 – La 5ta 2
- Fantástica: Día 8614 – La 5ta 1 – Noche 6294 – La 5ta 9
- Antioqueñita: Día 6095 – La 5ta 7 – Tarde 0010 – La 5ta 2
- Win 4: 6000
- Evening: 3643