Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 3 de septiembre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 3 de septiembre.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Comenzó un nuevo mes y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo día de sorteos para descubrir nuevos ganadores en el territorio ‘cafetero’. Los creyentes en la suerte amanecen con muchas ansias de saber si son o no los acreedores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el jueves 3 de septimebre.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 2 de septiembre de 2026

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2862
  • Premio mayor: $1.000 millones de pesos.
  • Número: 3427 
  • Serie: 006

Lotería de Quindío

  • Sorteo: 3013 
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 8498 
  • Serie: 173

MÁS INFORMACIÓN: Oficial: Alberto Gamero regresa a la dirección técnica de Millonarios

Resultados de chances hoy, 3 de septiembre

  • Dorado: Mañana 0820 – La 5ta 9 – Tarde 4859 – La 5ta 6 – Noche 6251 – La 5ta 7
  • Culona: Día 6390 – Noche 7987
  • Astro Sol: 0038 – Signo Leo
  • Astro Luna: 4703 – Signo Capricornio
  • Pijao de Oro: 1910 – La 5ta 9
  • Paisita: Día 9439 – La 5ta 7 – 9662 – Tigre
  • Chontico: Día 2909 – La 5ta 5 – Noche 3544 – La 5ta 1
  • Cafeterito: Tarde 1766 – La 5ta 5 – Noche 9718 – La 5ta 4
  • Sinuano: Día 1780 – La 5ta 5 – Noche 7196 – La 5ta 3
  • Cash Three: Día 366 – Noche 778
  • Play Four: Día 1883 – Noche 5706
  • Samán: Día 1692
  • Caribeña: Día 2561 – La 5ta 3 – Noche 9935 – La 5ta 8
  • Motilón: Tarde 6400 – La 5ta 6 – Noche 5048 – La 5ta 2
  • Fantástica: Día 8614 – La 5ta 1 – Noche 6294 – La 5ta 9
  • Antioqueñita: Día 6095 – La 5ta 7 – Tarde 0010 – La 5ta 2
  • Win 4: 6000
  • Evening: 3643

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