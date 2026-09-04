Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 3 de septiembre de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 3 de septiembre.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Comenzó un nuevo mes y los juegos de azar no dan tregua. Las loterías y chances colombianas tuvieron un nuevo día de sorteos para descubrir nuevos ganadores en el territorio ‘cafetero’. Los creyentes en la suerte amanecen con muchas ansias de saber si son o no los acreedores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para el jueves 3 de septimebre.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2862

2862 Premio mayor: $1.000 millones de pesos.

$1.000 millones de pesos. Número: 3427

3427 Serie: 006

Lotería de Quindío

Sorteo: 3013

3013 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 8498

8498 Serie: 173

Resultados de chances hoy, 3 de septiembre

Dorado: Mañana 0820 – La 5ta 9 – Tarde 4859 – La 5ta 6 – Noche 6251 – La 5ta 7

Mañana 0820 – La 5ta 9 – Tarde 4859 – La 5ta 6 – Noche 6251 – La 5ta 7 Culona: Día 6390 – Noche 7987

Día 6390 – Noche 7987 Astro Sol: 0038 – Signo Leo

0038 – Signo Leo Astro Luna: 4703 – Signo Capricornio

4703 – Signo Capricornio Pijao de Oro: 1910 – La 5ta 9

1910 – La 5ta 9 Paisita: Día 9439 – La 5ta 7 – 9662 – Tigre

Día 9439 – La 5ta 7 – 9662 – Tigre Chontico: Día 2909 – La 5ta 5 – Noche 3544 – La 5ta 1

Día 2909 – La 5ta 5 – Noche 3544 – La 5ta 1 Cafeterito: Tarde 1766 – La 5ta 5 – Noche 9718 – La 5ta 4

Tarde 1766 – La 5ta 5 – Noche 9718 – La 5ta 4 Sinuano: Día 1780 – La 5ta 5 – Noche 7196 – La 5ta 3

Día 1780 – La 5ta 5 – Noche 7196 – La 5ta 3 Cash Three: Día 366 – Noche 778

Día 366 – Noche 778 Play Four: Día 1883 – Noche 5706

Día 1883 – Noche 5706 Samán: Día 1692

Día 1692 Caribeña: Día 2561 – La 5ta 3 – Noche 9935 – La 5ta 8

Día 2561 – La 5ta 3 – Noche 9935 – La 5ta 8 Motilón: Tarde 6400 – La 5ta 6 – Noche 5048 – La 5ta 2

Tarde 6400 – La 5ta 6 – Noche 5048 – La 5ta 2 Fantástica: Día 8614 – La 5ta 1 – Noche 6294 – La 5ta 9

Día 8614 – La 5ta 1 – Noche 6294 – La 5ta 9 Antioqueñita: Día 6095 – La 5ta 7 – Tarde 0010 – La 5ta 2

Día 6095 – La 5ta 7 – Tarde 0010 – La 5ta 2 Win 4: 6000

6000 Evening: 3643

Te puede interesar: