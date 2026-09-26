Resultado de MiLoto hoy, 25 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports se pueden informar sobre los números ganadores del sorteo del viernes 25 de septiembre del MiLoto.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Las loterías se toman el último fin de semana del mes de septiembre. Los colombianos han establecido en su territorio al MiLoto como casi una tradición en sus hogares. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo para el viernes 25 de septiembre.

Resultado de MiLoto de este viernes, 25 de septiembre de 2026

Números ganadores: 08 – 10 – 18 – 31 – 36

08 – 10 – 18 – 31 – 36 Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.

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Resultado MiLoto 25 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, donde el premio aumentará según la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre una coincidencia exacta en su linea, sin duda, se llevará el acumulado vigente en ese sorteo. El monto crece a medida de que no caiga el premio mayor. Una dinámica simple que resulta muy llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El procedimiento varía en función del monto a cobrar. En caso de los premios pequeños, se pueden hacer efectivos en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, cada persona debe revisar los reglamentos sobre los límites. De superarse el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunir la documentación e ir a una oficina especializada.

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