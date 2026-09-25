Resultado de MiLoto hoy, 24 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores del MiLoto para el jueves 24 de septiembre.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Las loterías no dejan de realizar sus sorteos por más cosas que pasen en el país. Los colombianos han establecido al MiLoto como uno de los juegos de azar predilectos del territorio ‘cafetero’. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo para el jueves 24 de septiembre.

Resultado de MiLoto de este jueves, 24 de septiembre de 2026

Números ganadores: 03 – 14 – 22 – 24 – 37

03 – 14 – 22 – 24 – 37 Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultado MiLoto 24 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, donde el premio aumentará según la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre una coincidencia exacta en su linea, sin duda, se llevará el acumulado vigente en ese sorteo. El monto crece a medida de que no caiga el premio mayor. Una dinámica simple que resulta muy llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El procedimiento varía en función del monto a cobrar. En caso de los premios pequeños, se pueden hacer efectivos en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, cada persona debe revisar los reglamentos sobre los límites. De superarse el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunir la documentación e ir a una oficina especializada.

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