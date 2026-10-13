Resultados de loterías y chances en Colombia: números que cayeron y ganadores | 12 de octubre de 2026

Al haber sido lunes festivo, se aplican los efectos comunes de un domingo sobre la programación de los sorteos.

Chontico Noche Loterías / Chontico.

Aunque este lunes fue festivo, los juegos de azar en Colombia tuvieron espacio para llevar algunas emociones a los usuarios. No obstante, las loterías principales siguieron en pausa, dejando postergados los sorteos que habitualmente se realizan el primer día de la semana. En ese orden de ideas, los chances volvieron a quedarse con el protagonismo de la jornada a través de sus distintas opciones.

Resultados de chances

Pick 4: 2441

2441 Pick 3: 598

598 Fantástica Noche: 7058-9

7058-9 Cafeterito Noche: 9181-5

9181-5 Motilón Noche: 8429-9

8429-9 Caribeña Noche: 9272-5

9272-5 Sinuano Noche: 8869

8869 Astro Luna: 6764 – Aries

6764 – Aries Culona Noche: 1046

1046 Paisita Noche: 7453

7453 Pijao de Oro: 2549-9

2549-9 Chontico Noche: 6403-0

6403-0 Dorado Noche: 0963-0

¿Por qué no hubo loterías principales este lunes?

Básicamente, al ser un lunes festivo, se aplican los dos motivos por lo cuales tampoco se juegan las loterías principales los domingos: uno que es logístico y otro que tiene que ver con la comercialización de los productos. Sobre lo primero, hay que tener en cuenta que la realización de un sorteo de primera importancia requiere reunir una buena cantidad de gente para que todo salga en orden y alineado a los estándares de calidad y transparencia ideales. Esa tarea de vuelve más complicada y costosa un domingo.

Lo segundo es un hecho ya comprobado y está orientado a la venta de juegos de azar. Los días feriados son dedicados por la mayoría de personas a actividades distintas a las de la semana, aprovechando para pasar tiempo con la familia y salir de casa. Es un hecho que estos productos pasan a un segundo plano y se dificulta la comercialización.

¿Cómo cobrar los premios de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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