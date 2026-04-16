Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 15 de abril de 2026

Revise aquí los números ganadores del Baloto y Revancha del 15 de abril y descubra de cuánto es el premio acumulado que sigue creciendo.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Este miércoles 15 de abril se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más esperados por miles de colombianos en todo el país. Como es habitual, la expectativa fue alta entre los participantes, quienes siguieron atentos el desarrollo del sorteo con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores de los millonarios premios acumulados.

Durante la jornada se dieron a conocer los números favorecidos, así como el estado actualizado de los acumulados, que continúan creciendo y generando mayor interés entre los jugadores. Por tal motivo, en Claro Sports les traemos todos los detalles de este sorteo, incluyendo los resultados completos y la cifra actual por la que se competirá en la próxima edición.

Resultados de Baloto hoy, 15 de abril

Números ganadores: 07 – 11 – 16 – 17 -28 – 14.

07 – 11 – 16 – 17 -28 – Nuevo acumulado: $ 32.800 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 15 de abril

Números ganadores: 11 – 26 – 29 – 34 – 39 – 13.

11 – 26 – 29 – 34 – 39 – Nuevo acumulado: $20.900 millones de pesos.

🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.644 de #Baloto #Revancha del miércoles 15 de abril de 2026.



✨ 40.171 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



📱 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí 👉 https://t.co/L8qz0dQeOw pic.twitter.com/TfOaR00NoU — Baloto (@Baloto_Colombia) April 16, 2026

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, sea Baloto o Revancha, tienen como finalidad designar cinco números entre el 1 y 45, sumándole una balota especial del 1 al 16. Es importante aclarar que, para participar en Revancha, tendrá una posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Usted puede llevarse diversos premios, pero todo depende de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay dos métodos para jugar. El primero podría ser escogiendo los números de su tiquete, o en su defecto, vía automática con lo que le arroje el sistema aleatoriamente.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

En casi todos lados hay puntos disponibles para adquirir su tiquete, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Se reconocen fácilmente con el logotipo de Baloto en la entrada. Por otro lado usted también puede registrarse en el sitio web y participar en línea.

Te puede interesar: