Rating Colombia del 16 de agosto de 2026, según CNC: la información por Caracol sigue siendo prioridad para los colombianos

Los colombianos, aparte de las donaciones y ayudas, siguen muy pendientes de todo lo relacionado con el terremoto.

¿Cómo fue el rating en Colombia este 16 de agosto? | @NoticiasCaracol

Inició una nueva semana en Colombia con un puente festivo incluido. El país en estos momentos sigue afrontando la emergencia a causa del terremoto de hace unos días, algo que afectó a centenares de personas. Además de las ayudas, la población sigue muy de cerca la información relacionada a esa situación, así se evidencia en la métrica más reciente del consumo de espacios de televisión.

Rating en Colombia del 16 de agosto de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 11,6415 %. Los Informantes | Caracol TV | 10,3521 %. Séptimo Día | Caracol TV | 9,552 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 7,9052 %. Circuito Pony Malta parte 2 | Caracol TV | 5,1968 %. Unidos por los nuestros | Caracol TV | 4,8369 %. Retrato Hablado | Canal RCN | 4,7048 %. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 4,2596 %. La Red | Caracol TV | 4,0092 %. Noches de Premier (Contracara) | Caracol TV | 3,6858 %.

Programación de fútbol para este lunes, 17 de agosto de 2026

11:00 p.m. | Pisa vs Empoli | Copa de Italia.

11:30 p.m. | Sassuolo vs Cesena | Copa de Italia.

1:45 p.m. | Cremonese vs Sampdoria | Copa de Italia.

2:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs Elche | LaLiga.

2:15 p.m. | Palermo vs Lecce | Copa de Italia.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

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Rating en Colombia de los últimos cinco días

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