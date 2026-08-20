Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 19 de agosto de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este miércoles 19 de agosto.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

La actividad del azar no se detiene. En la mitad de la semana, de nuevo, el sorteo de Baloto y Revancha desató más expectativa entre los participantes, aunque el premio mayor se extiende para una próxima oportunidad. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados de la última jornada.

Resultados del Baloto hoy, 19 de agosto de 2026

Números ganadores: 10 – 13 – 15 – 23 – 39 – 12

10 – 13 – 15 – 23 – 39 – Nuevo acumulado: $54.400 millones de pesos.

Resultados Revancha hoy, 19 de agosto de 2026

Números ganadores: 06 – 13 – 14 – 26 – 37 – 12

06 – 13 – 14 – 26 – 37 – Nuevo acumulado: $11.200 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.698 de #BalotoRevancha del miércoles 19 de agosto.



¡49.172 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn#ResultadosBaloto pic.twitter.com/LyyJqste4y — Baloto (@Baloto_Colombia) August 20, 2026

Así puede jugar al Baloto

Para participar en el sorteo más jugoso del país, usted debe escoger un total de cinco números entre el 1 y 45, además de sumar una súperbalota entre 1 y 16. Si desea llevarse el premio mayor, la idea es atinarle a todos los dígitos. A medida de que acierte más, mayor será el premio para usted. Baloto es el juego principal, pero usted decide si participa en Revancha a cambio de un valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Desde hace un buen tiempo la compañía lanzó su plataforma web para hacer su registro y el respectivo pronóstico digitalmente.

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