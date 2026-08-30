Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 29 de agosto de 2026

El sábado trajo el sorteo de dos loterías principales y los chances, que siempre dejan ganadores en todo el país.

Resultados. – Lotería de Boyacá.

La llegada del fin de semana trae consigo más emociones en los juegos de azar en Colombia. Este sábado, hubo sorteo de dos loterías principales, siendo el más importante el de la Lotería de Boyacá por la oferta de un enorme premio mayor y una gran cantidad de secos. Como es costumbre, los chances dejaron ganadores por todo el país, aunque hubo algunos juegos que entraron en acción a diferencia de los demás días de la semana.

Lotería de Boyacá

Resultados. – Lotería de Boyacá.

Lotería de Cauca

Resultados. – Lotería de Cauca.

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Resultados de chances

Astro Luna: 7439 – Acuario

7439 – Acuario Caribeña Noche: 7735-2

7735-2 Sinuano Noche: 7815-9

7815-9 Dorado Noche: 6590-7

6590-7 Chontico Noche: 0662-0

0662-0 Cafeterito Noche: 9479-6

9479-6 Pick 4: 3543

3543 Pick 3: 204

204 Motilón Noche: 8451

8451 Pijao de Oro: 9505-7

9505-7 Fantástica Noche: 2014-6

2014-6 Culona Noche: 7520

7520 Paisita Noche: 2076

Si es ganador, ¿cómo cobra los premios?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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