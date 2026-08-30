Dibu Martínez es nuevo portero del Chelsea: “Soy pura pasión y juego con el corazón”

El argentino deja al Aston Villa después de seis temporadas y llega a Stamford Bridge con el objetivo de competir por nuevos títulos en Inglaterra

Dibu Martínez, nuevo portero del Chelsea | @ChelseaFC

Chelsea hizo oficial el fichaje de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien llega procedente del Aston Villa y firmó un contrato por tres temporadas con el conjunto londinense. El anuncio se produjo horas antes del partido de los Blues frente al Brighton, correspondiente a la jornada 2 de la Premier League, programado para este domingo 30 de agosto.

El portero argentino, de 33 años, inicia así una nueva etapa en el fútbol inglés después de permanecer seis campañas con Aston Villa. Martínez había llegado a los Villanos en septiembre de 2020 procedente del Arsenal y desde entonces se consolidó como titular, hasta cerrar su ciclo con 256 partidos disputados y el título de la UEFA Europa League conseguido la temporada pasada.

“Estoy encantado de estar en este club de fútbol”, dijo Martínez durante su presentación. “Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, agregó el guardameta, quien continuará su carrera en la Premier League con uno de los clubes de Londres.

Martínez también habló sobre los objetivos que se plantea en Stamford Bridge. “Quiero tener éxito aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”, señaló el campeón del mundo con Argentina.

El Dibu conoce lo que significa levantar trofeos en Inglaterra. Durante su etapa con Arsenal ganó tres Community Shield y tres FA Cup, aunque todavía no ha conquistado la Premier League. Ahora buscará añadir ese título a su palmarés después de cerrar su etapa con Aston Villa con la Europa League como su principal logro a nivel de clubes.

“Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, expresó Martínez, quien se incorpora a un Chelsea que busca reforzar su portería para la temporada 2026-27.

A nivel internacional, el argentino suma 67 partidos con la selección y ha sido titular desde su debut en junio de 2021. Con la Albiceleste ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de recibir el Trofeo Yashin en las ceremonias del Balón de Oro de 2023 y 2024.

Martínez comenzó su carrera en las categorías inferiores de Independiente y llegó al Arsenal en 2010, cuando tenía 17 años. Después de varias cesiones, se consolidó en el primer equipo durante la temporada 2019-20 antes de marcharse al Aston Villa. Ahora abre una nueva etapa con Chelsea, donde firmó hasta 2029 y buscará volver a competir por títulos dentro del fútbol inglés.

Te puede interesar: