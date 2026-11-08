Resultados de loterías de Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 7 de noviembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Revise los premios mayores de la Lotería del Cauca y Boyacá, además de los últimos resultados de Chance y AstroSol este domingo.

Resultados. - Lotería de Boyacá.
Resultados. – Lotería de Boyacá.

Un nuevo fin de semana va llegando a su fin y los colombianos siguen aprovechando para descansar y realizar distintas actividades antes de encarar una nueva jornada de trabajo y actividades personales. Algo que no dejan de lado son los juegos de azar como las loterías y los chances, razón por la cual en Claro Sports lo mantenemos al tanto de los sorteos de ambos frentes.

Lotería del Cauca

  • Sorteo: 2636.
  • Número: 2073.
  • Serie: 040.
  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4649.
  • Número: 1552.
  • Serie: 312.
  • Premio mayor: 15.000 millones de pesos.

MÁS INFORMACIÓN: Santa Fe, a reencontrarse y despejar dudas contra un Deportivo Pasto en crisis y mermado de juveniles

Resultados de los chances hoy, 7 de noviembre de 2026

Dorado
Mañana 5903 – La 5ta 3 – Tarde 1426 – La 5ta 1 – Noche 4488 – La 5ta 0

Culona
Día 1021 – Noche 5631

Astro Sol
9185 – Signo Libra

Astro Luna
4692 – Signo Virgo

Pijao de Oro
9286 – La 5ta 3

Paisita
Día 6631 – La 5ta 3 – Noche 9389

Paisita 3
8847

Chontico
Día 4434 – La 5ta 5 – Noche 8429 La 5ta 0

Cafeterito
Tarde 7026 – La 5ta 4 – Noche 8043 – La 5ta 5

MÁS INFORMACIÓN: El agua se lleva los goles del clásico caleño: las claves del empate entre América y Cali

Sinuano
Día 4408 – La 5ta 3 – Noche 7951 – La 5ta 5

Cash Three
Día 355 – Noche 694

Play Four
Día 0239 – Noche 4038

Samán
Día 3851

Caribeña
Día 5264 – La 5ta 2 – Noche 3521 – La 5ta 4

Motilón
Tarde 0241 – La 5ta 9 – Noche 6462

Fantástica
Día 1433 – Noche 3267 – La 5ta 8

Antioqueñita
Día 4754 – La 5ta 0 – Tarde 3760 – La 5ta 0

Le puede interesar

Resultado de MiLoto hoy, 6 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 6 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 6 de noviembre de 2026

Loterias Colombia

Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 6 de noviembre de 2026

Resultado de MiLoto hoy, 5 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 5 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores