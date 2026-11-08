Resultados de loterías de Cauca y Boyacá: números que cayeron y ganadores | 7 de noviembre de 2026
Revise los premios mayores de la Lotería del Cauca y Boyacá, además de los últimos resultados de Chance y AstroSol este domingo.
Un nuevo fin de semana va llegando a su fin y los colombianos siguen aprovechando para descansar y realizar distintas actividades antes de encarar una nueva jornada de trabajo y actividades personales. Algo que no dejan de lado son los juegos de azar como las loterías y los chances, razón por la cual en Claro Sports lo mantenemos al tanto de los sorteos de ambos frentes.
Lotería del Cauca
- Sorteo: 2636.
- Número: 2073.
- Serie: 040.
- Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4649.
- Número: 1552.
- Serie: 312.
- Premio mayor: 15.000 millones de pesos.
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Resultados de los chances hoy, 7 de noviembre de 2026
Dorado
Mañana 5903 – La 5ta 3 – Tarde 1426 – La 5ta 1 – Noche 4488 – La 5ta 0
Culona
Día 1021 – Noche 5631
Astro Sol
9185 – Signo Libra
Astro Luna
4692 – Signo Virgo
Pijao de Oro
9286 – La 5ta 3
Paisita
Día 6631 – La 5ta 3 – Noche 9389
Paisita 3
8847
Chontico
Día 4434 – La 5ta 5 – Noche 8429 La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 7026 – La 5ta 4 – Noche 8043 – La 5ta 5
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Sinuano
Día 4408 – La 5ta 3 – Noche 7951 – La 5ta 5
Cash Three
Día 355 – Noche 694
Play Four
Día 0239 – Noche 4038
Samán
Día 3851
Caribeña
Día 5264 – La 5ta 2 – Noche 3521 – La 5ta 4
Motilón
Tarde 0241 – La 5ta 9 – Noche 6462
Fantástica
Día 1433 – Noche 3267 – La 5ta 8
Antioqueñita
Día 4754 – La 5ta 0 – Tarde 3760 – La 5ta 0