Santa Fe, a reencontrarse y despejar dudas contra un Deportivo Pasto en crisis y mermado de juveniles

El cuadro ‘cardenal’ recibe a un rival bastante mermado en lo deportivo y con una crisis institucional importante.

Santa Fe recibe al Pasto | Vizzor Image | Gemini

Independiente Santa Fe atraviesa un bache en este punto de la temporada, del cual busca salir cuando reciba al Deportivo Pasto este domingo 8 de noviembre en El Campín. El ‘león’ acumula tres partidos en línea sin conocer la victoria y de seguir así, hasta su clasificación a la siguiente ronda de la Liga BetPlay podría verse comprometida.

El 29 de octubre, Pablo Repetto hizo una serie de cambios en la titular para enfrentar a Atlético Nacional, el primer traspié del conjunto ‘cardenal’. Ese día el combinado paisa se quedó con el triunfo por 2-0, pero más allá de eso fue un partido malo de los bogotanos con apenas un 36% de posesión, 6 remates totales y tan solo uno al arco.

Digamos que esas modificaciones tenían de cierta forma una explicación y era el compromiso de los cuartos de final contra Once Caldas por la Copa BetPlay. Santa Fe tenía entre sus planes avanzar a las semifinales a pesar que el cotejo no se disputó en El Campín, ya que fue en Techo. El ‘blanco blanco’ dio el golpe y se clasificó, algo que cayó como un baldado de agua fría en todo el entorno del ‘albirrojo’.

Y como si ya no hubiese una serie de resultados adversos, se sumó la derrota contra Cúcuta en la fecha 17 del torneo finalización. Con ese panorama, son tres juegos al hilo en los que el ‘león’ pierde y aparte no logra hacer gol. Eso tiene con las alarmas encendidas a la afición, la cual espera que esa mala racha acabe dentro de poco.

Un rival mermado deportivamente y en crisis financiera

Resulta que los jugadores profesionales del Pasto no se van a presentar a ese compromiso porque el club les adeuda varios salarios, además de que actualmente no poseen seguridad social y cobertura de seguros. El ‘volcánico’ tampoco les ha dado una respuesta clara sobre esa situación, lo que motivó a no viajar a la ciudad de Bogotá.

La convocatoria del cuadro nariñense consta de 17 futbolistas de la categoría sub 20, quienes estarán acompañados de Hervin Goyes, Patrick Preciado y Jonathan Perlaza. Por supuesto que no es lo ideal, pero si el ‘tricolor’ no se presenta, eso supone una serie de multas y perder por un resultado de 3-0, algo que tampoco es que le favorezca por su actualidad institucional.

¿Facilidad para Santa Fe o más presión?

Como por dar un ejemplo, al Deportivo Pereira también le ha tocado jugar con juveniles por una situación similar de falta de pagos. Puede que los jugadores que apenas están empezando a incursionar en el fútbol profesional lo vean como una oportunidad, pero también es una gran responsabilidad a la cual no están acostumbrados a lidiar.

Así las cosas, Santa Fe es el llamado a poner la iniciativa y a buscar los tres puntos al enfrentarse a un rival muy golpeado y con un plantel de poca experiencia. La presión que hay por ganar puede jugar en contra, pero eso no exime al ‘cardenal’ de cumplir en casa y salir de ese bache por el cual atraviesa.

De los 28 puntos que tiene el ‘león’ en la tabla, 18 los ha conseguido jugando en Bogotá, un porcentaje importante. De los últimos cinco partidos como local, ha ganado tres, empatado uno y perdido otro. Es momento de que el conjunto bogotano vuelva a mostrarse fuerte en casa y consiga de una vez por todas un triunfo para retomar confianza.

A eso se suma que enfrenta a un equipo que no es que sea muy bueno que digamos como visitante, ya que tan solo tiene 8 unidades sumadas fuera del Departamental Libertad. Eso sí, la cancha será la que dictamine qué es lo que va a pasar, lo que se puede resumir en una victoria evidente o en una sorpresa total en el ‘coloso de la 57’.

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