Resultados de las loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de julio de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 8 de julio.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Sigue en curso la segunda semana del mes de julio del 2026. Nuevamente, los juegos de azar no tuvieron descanso y este miércoles 8 de julio se llevaron a cabo varios sorteos en las loterías y chances más importante de Colombia. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles.

Lotería de Valle

  • Sorteo: 4856 
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 3329 
  • Serie: 084

Lotería de Meta

  • Sorteo: 3306
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 8006 
  • Serie: 007

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4963
  • Premio mayor: $1.500 millones de pesos.
  • Número: 5704 
  • Serie: 217

Resultado de chances hoy, 8 de julio

  • Dorado: Mañana 2836 – La 5ta 3 – Tarde 8063 – La 5ta 6
  • Culona: Día 3169 – Noche 2675
  • Astro Sol: 9423 – Signo Virgo
  • Astro Luna: 0157- Signo Acuario
  • Pijao de Oro: 1720 – La 5ta 1
  • Paisita: Día 4448 – La 5ta 0 – Noche 3624 -Caballo
  • Chontico: Día 8382 – La 5ta 8 – Noche 2967 – La 5ta 3
  • Cafeterito: Tarde 2820 – La 5ta 0 – Noche 9577 – La 5ta 2
  • Sinuano: Día 5932 – La 5ta 4 – Noche 1476 – La 5ta 6
  • Cash Three: Día 559 – Noche 569
  • Play Four: Día 0250 – Noche 1322
  • Samán: Día 0150
  • Caribeña: Día 0603 – La 5ta 5 – Noche 9729 – La 5ta 4
  • Motilón: Tarde 9198 – La 5ta 0 – Noche 0423 – La 5ta 1
  • Fantástica: Día 6921 – La 5ta 2 – Noche 4444 – La 5ta 1
  • Antioqueñita: Día 9782 – La 5ta 1 – Tarde 7581 – La 5ta 9
  • Evening: 6654

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