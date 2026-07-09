Resultados de las loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de julio de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 8 de julio.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Sigue en curso la segunda semana del mes de julio del 2026. Nuevamente, los juegos de azar no tuvieron descanso y este miércoles 8 de julio se llevaron a cabo varios sorteos en las loterías y chances más importante de Colombia. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles.

Lotería de Valle

Sorteo: 4856

4856 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 3329

3329 Serie: 084

Sorteo: 3306

3306 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 8006

8006 Serie: 007

Lotería de Manizales

Sorteo: 4963

4963 Premio mayor: $1.500 millones de pesos.

$1.500 millones de pesos. Número: 5704

5704 Serie: 217

Resultado de chances hoy, 8 de julio

Dorado: Mañana 2836 – La 5ta 3 – Tarde 8063 – La 5ta 6

Mañana 2836 – La 5ta 3 – Tarde 8063 – La 5ta 6 Culona: Día 3169 – Noche 2675

Día 3169 – Noche 2675 Astro Sol: 9423 – Signo Virgo

9423 – Signo Virgo Astro Luna: 0157- Signo Acuario

0157- Signo Acuario Pijao de Oro: 1720 – La 5ta 1

1720 – La 5ta 1 Paisita: Día 4448 – La 5ta 0 – Noche 3624 -Caballo

Día 4448 – La 5ta 0 – Noche 3624 -Caballo Chontico: Día 8382 – La 5ta 8 – Noche 2967 – La 5ta 3

Día 8382 – La 5ta 8 – Noche 2967 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 2820 – La 5ta 0 – Noche 9577 – La 5ta 2

Tarde 2820 – La 5ta 0 – Noche 9577 – La 5ta 2 Sinuano: Día 5932 – La 5ta 4 – Noche 1476 – La 5ta 6

Día 5932 – La 5ta 4 – Noche 1476 – La 5ta 6 Cash Three: Día 559 – Noche 569

Día 559 – Noche 569 Play Four: Día 0250 – Noche 1322

Día 0250 – Noche 1322 Samán: Día 0150

Día 0150 Caribeña: Día 0603 – La 5ta 5 – Noche 9729 – La 5ta 4

Día 0603 – La 5ta 5 – Noche 9729 – La 5ta 4 Motilón: Tarde 9198 – La 5ta 0 – Noche 0423 – La 5ta 1

Tarde 9198 – La 5ta 0 – Noche 0423 – La 5ta 1 Fantástica: Día 6921 – La 5ta 2 – Noche 4444 – La 5ta 1

Día 6921 – La 5ta 2 – Noche 4444 – La 5ta 1 Antioqueñita: Día 9782 – La 5ta 1 – Tarde 7581 – La 5ta 9

Día 9782 – La 5ta 1 – Tarde 7581 – La 5ta 9 Evening: 6654

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