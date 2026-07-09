Resultados de las loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de julio de 2026
En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 8 de julio.
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Sigue en curso la segunda semana del mes de julio del 2026. Nuevamente, los juegos de azar no tuvieron descanso y este miércoles 8 de julio se llevaron a cabo varios sorteos en las loterías y chances más importante de Colombia. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles.
Lotería de Valle
- Sorteo: 4856
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 3329
- Serie: 084
Lotería de Meta
- Sorteo: 3306
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 8006
- Serie: 007
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4963
- Premio mayor: $1.500 millones de pesos.
- Número: 5704
- Serie: 217
Resultado de chances hoy, 8 de julio
- Dorado: Mañana 2836 – La 5ta 3 – Tarde 8063 – La 5ta 6
- Culona: Día 3169 – Noche 2675
- Astro Sol: 9423 – Signo Virgo
- Astro Luna: 0157- Signo Acuario
- Pijao de Oro: 1720 – La 5ta 1
- Paisita: Día 4448 – La 5ta 0 – Noche 3624 -Caballo
- Chontico: Día 8382 – La 5ta 8 – Noche 2967 – La 5ta 3
- Cafeterito: Tarde 2820 – La 5ta 0 – Noche 9577 – La 5ta 2
- Sinuano: Día 5932 – La 5ta 4 – Noche 1476 – La 5ta 6
- Cash Three: Día 559 – Noche 569
- Play Four: Día 0250 – Noche 1322
- Samán: Día 0150
- Caribeña: Día 0603 – La 5ta 5 – Noche 9729 – La 5ta 4
- Motilón: Tarde 9198 – La 5ta 0 – Noche 0423 – La 5ta 1
- Fantástica: Día 6921 – La 5ta 2 – Noche 4444 – La 5ta 1
- Antioqueñita: Día 9782 – La 5ta 1 – Tarde 7581 – La 5ta 9
- Evening: 6654