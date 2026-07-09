Colombia y la necesidad de una renovación sin destruir el proyecto

Después de la eliminación del Mundial 2026, la Selección Colombia deberá tomar decisiones de cara a su futuro.

Colombia con miras al futuro | REUTERS/Albert Gea

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya fue para Colombia. La ilusión de tener su mejor participación en toda la historia de los mundiales quedó en el olvido y los ‘cafeteros’ no lograron superar lo hecho en 2018 y mucho menos en 2014. Los octavos de final y las tandas de penales han sido la bestia negra del combinado ‘tricolor’.

Consumada esa decepción futbolística, habrá que mirar hacía el futuro. Pues, en menos de cuatro meses la Selección Colombia volverá a tener acción en la fecha FIFA de finales de septiembre e inicios de octubre. Para ese entonces ya debería haber un cuerpo técnico confirmado, puesto que, de no haber novedades en el formato de las Eliminatorias Sudamericanas en Marzo de 2027 ya se pondrían en marcha.

Así las cosas, la incertidumbre no solo pasa por el cuerpo técnico. El entrenador argentino Néstor Lorenzo finaliza su contrato el 31 de julio y aún no se confirma su renovación. Sin embargo, en materia de jugadores, también hay varios que ya no cabrían en un nuevo proceso mundialista por cuestión de edad.

La renovación de Colombia

Más de que el técnico siga siendo Néstor Lorenzo o su defecto se den las llegas de Juan Carlos Osorio o Zlatko Dalic. La nómina colombiana deberá sufrir varios cambios. El primero y más rimbombante de todos es el de James Rodríguez. El número 10, quien volverá a quedar sin club, tiene 34 años y por tema físico no estaría en óptimas condiciones para un nuevo proceso mundialista.

Junto a él, los nombres de David Ospina, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Johan Mojica, Santiago Arias, Déiver Machado, Yerry Mina y hasta el mismo Camilo Vargas, tendrían muy comprometida su continuidad en la Selección Colombia. Todos, con miras al próximo Mundial estarían por encima de los 35 años.

Por su parte, jugadores como Daniel Muñoz, Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Jefferson Lerma, podrían estar llegando como los hombres de experiencia al Mundial 2030. Mientras que, Gustavo Puerta se plantea como el líder de la nueva camada que podría continuar con jugadores mundialistas como Carlos Andrés Gómez, Luis Javier Suárez, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Kevin Castaño.

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