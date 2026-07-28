Zinedine Zidane, presentado como nuevo técnico de Francia: “era el único trabajo que quería”

Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Francia y firmó hasta 2030 tras suceder a Didier Deschamps

Zinedine Zidane, nuevo entrenador de la selección francesa | Reuters

La era de Zinedine Zidane al frente de la selección de Francia comenzó oficialmente. La Federación Francesa de Fútbol presentó este martes al campeón del mundo de 1998 como nuevo seleccionador nacional, poniendo fin a meses de especulaciones y dando inicio a un proyecto que se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2030.

“Hoy, de alguna manera, es un sueño hecho realidad. Lo que puedo decirles es que durante los últimos cuatro o cinco años, mientras estuve alejado de los banquillos, recibí ofertas para volver a dirigir clubes y las rechacé todas por la selección de Francia. Para mí, la selección francesa era el único trabajo que quería”.

El exentrenador del Real Madrid sustituye a Didier Deschamps, quien cerró un ciclo histórico de 14 años al frente de Les Bleus tras concluir el Mundial de 2026. Bajo su dirección, Francia conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, la UEFA Nations League 2021 y disputó una final y otra semifinal mundialista, consolidándose como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Durante su presentación en París, Zidane dejó claro que nunca perdió de vista este objetivo. Después de cinco años sin dirigir, explicó que rechazó todas las ofertas que recibió porque su única prioridad era asumir algún día el banquillo de la selección francesa, un reto que calificó como el mayor de su carrera.

“Después de mi etapa en el Real Madrid, este era el único cargo que quería: dirigir a Francia. Crecí con esta selección. Entré desde las categorías inferiores, pasé por todos los niveles hasta llegar al equipo absoluto, que es la cima. No hay una mejor forma de describirlo.”

“Hoy tengo la oportunidad de convertirme en el entrenador de este equipo y daré todo lo que tengo para que siga ganando. Eso es lo que más me motiva: ayudar a Francia a seguir ganando.”

Zinedine Zidane, una leyenda eterna de la selección francesa

Zidane escribió una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol francés. Debutó con la selección absoluta en 1994 y disputó tres Copas del Mundo y tres Eurocopas, convirtiéndose en el gran referente de una generación dorada.

Su momento más icónico llegó en el Mundial de Francia 1998, cuando marcó dos goles de cabeza en la final frente a Brasil para darle al país su primer título mundial. Dos años más tarde lideró a Les Bleus hacia la conquista de la Eurocopa 2000, completando uno de los ciclos más exitosos que ha tenido una selección nacional.

También fue protagonista del Mundial de Alemania 2006, donde condujo a Francia hasta la final con actuaciones memorables antes de despedirse del fútbol profesional. A nivel individual conquistó el Balón de Oro de 1998 y es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Vuelve a los banquillos tras cinco años y después de hacer historia con el Real Madrid

La presentación con Francia marca el regreso de Zidane como entrenador por primera vez desde 2021. Su última experiencia fue al frente del Real Madrid, club con el que construyó una de las etapas más exitosas de la era moderna.

Tras dirigir al Real Madrid Castilla, asumió el primer equipo en enero de 2016 y conquistó tres Champions League consecutivas, una hazaña inédita para un entrenador en el formato moderno del torneo. Además, levantó dos títulos de LaLiga, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes durante sus dos etapas en el banquillo blanco.

Después de abandonar el Real Madrid por segunda ocasión en 2021, Zidane permaneció cinco años sin entrenar pese al interés de distintos clubes. Ahora inicia el mayor desafío de su trayectoria desde el banquillo: trasladar su exitoso legado como entrenador al combinado nacional con el objetivo de devolver a Francia a la cima del fútbol mundial antes del Mundial de 2030.

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