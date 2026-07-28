Resultados de loterías de Tolima y Cundinamarca: números que cayeron y ganadores | 27 de julio de 2026
Consulte toda la información de los sorteos del 27 de julio, los cuales se llevaron a cabo en distintas zonas del país.
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Dos actividades que generan emociones en los colombianos son las loterías y los chances, juegos de azar tradicionales en nuestro país. Muchas personas en esos tipos de entretenimiento ven una opción para ganar dinero, razón por la cual diariamente en Claro Sports le informamos sobre los números ganadores de los recientes sorteos.
Lotería del Tolima
- Número: 9484.
- Serie: 123.
- Sorteo: 4180.
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
Lotería de Cundinamarca
- Número: 6783.
- Serie: 290.
- Sorteo: 4813.
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
Resultados de los chances hoy, 27 de julio de 2026
- Astro Luna: 6249 – Aries
- Sinuano Noche: 9990-8
- Caribeña Noche: 1512-3
- Cafeterito Noche: 7088-7
- Pick 4: 6416
- Pick 3: 705
- Motilón Noche: 0862-9
- Fantástica Noche: 6755-8
- Culona Noche: 0276
- Chontico Noche: 2154-9
- Paisita Noche: 0185 – Delfín
- Antioqueñita dos: 4575-6
- Pijao de oro: 1166-9.
- Saman: 9709