Todo lo que debes saber del clásico 339 entre Municipal y Comunicaciones: ¿quién se lo lleva?

Los ‘cremas’ siguen liderando el historial.

Municipal vs Comunicaciones, clásico 339. (Municipal Facebook | Cremas Facebook)

Este miércoles se juega una nueva edición del partido que para a toda Guatemala, se lleva adelante el clásico número 339 entre Municipal (ganó 112) y Comunicaciones (ganó 116), válido en este caso por la jornada 17 del Torneo Apertura que, curiosamente, los tiene a ambos en medio de un presente poco feliz y es por eso que buscarán en este juego la chance de dejar atrás las malas rachas

Decíamos que ninguno llega en buen momento, Municipal está envuelto en una sorprendente crisis de resultados. Por primera vez en más de un año y medio lleva seis partidos sin victorias con cuatro empates y dos derrotas, resultados que igualmente no ponen hasta el momento en amenaza su clasificación a los playoffs ya que así y todo marcha segundo con 27 puntos.

Por el lado de los ‘cremas’ la situación es altamente delicada ya que esta ante último en la tabla con 17 puntos, a siete de quien hoy es el octavo y último que estaría clasificando, Marquense. No ganar para los de Montoya significaría prácticamente irse despidiendo de un nuevo torneo, por lo que se juegan mucho más que un partido ante su clásico rival.

Posible formación de Municipal vs Comunicaciones, clásico 339

Municipal : Kenderson Navarro; César Calderón, Carlos Estrada, José Mena, José Morales; Pedro Altán, Cristian Hernández, Yunior Pérez; John Méndez, Elvi Elington; y José Martínez. DT : Mario Acevedo.

: Kenderson Navarro; César Calderón, Carlos Estrada, José Mena, José Morales; Pedro Altán, Cristian Hernández, Yunior Pérez; John Méndez, Elvi Elington; y José Martínez. : Mario Acevedo. Comunicaciones: Fredy Pérez; Nelson García, Elsar Martín, Juan Osorio, Stheven Robles; Karel Espino, Marco Domínguez; Axel De la Cruz, Paolo Dantaz, Dairon Reyes; y Erick Lemus. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Comunicaciones:

29 de agosto de 2026 | Comunicaciones 0-1 Municipal | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de abril de 2026 | Municipal 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Comunicaciones de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Comunicaciones será el miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Una de las curiosidades que deja de manifiesto este partido respecto de los últimos, es que tal y como hemos visto, nunca se han marcado más de dos goles en los cinco más reciente. Fueron todos partidos muy cerrados y friccionados que se adjudicado el equipo que menos falló, y por como viene la cosa en este, veremos un encuentro similar con poca cantidad de emociones.

Con esos antecedentes, el clásico tendrá mucho más en juego que la rivalidad histórica. Municipal buscará poner fin a sus seis encuentros sin ganar y defender su posición en la parte alta, mientras que Comunicaciones intentará confirmar su reacción y recortar la distancia con los puestos de playoffs. Los dos necesitan una victoria y saben que conseguirla ante su adversario de siempre podría darle un impulso a su cierre de torneo.

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